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山崎賢人、廣瀨鈴同居了！39張證據公開　結婚回應超曖昧

▲山崎賢人（左）跟廣瀨鈴爆出戀愛ING。（圖／山崎賢人IG、廣瀨鈴Twitter）
▲山崎賢人（左）跟廣瀨鈴爆出戀愛ING。（圖／山崎賢人IG、廣瀨鈴Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-01 17:45:482022-07-01 17:50:51

日本當紅明星27歲男星山崎賢人跟24歲廣瀨鈴今（1日）爆出戀愛ING，《週刊文春》釋出2人39張約會照，並透露數次目睹男生進出女方家，已經是半同居狀態，記者詢問2人的經紀公司是否有結婚打算，公司表示「私生活交給本人處理」，未否認戀情。

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▲山崎賢人多次被目擊進出廣瀨鈴家。（圖／翻攝週刊文春）
▲山崎賢人多次被目擊進出廣瀨鈴家。（圖／翻攝週刊文春）
根據《週刊文春》報導，廣瀨鈴本月19日24歲生日，18日晚間目擊她搭上山崎賢人的車，2人一起回女方東京住處慶生；隔天下午2點多，他們與一男一女友人到東京巨蛋看比賽，結束後山崎賢人跟廣瀨鈴刻意一前一後離開，到了停車場繳費時，山崎賢人自然摟著廣瀨鈴，4人回到廣瀨鈴的家，沒多久2位朋友搭計程車離開，剩下小倆口獨處。

隔天20日，廣瀨鈴搭公司車上班，山崎賢人隔1小時現身離開女方家，被公司載去工作地點，看來2人的關係彼此公司都知情，《週刊文春》也指出山崎賢人很少回家，經常待在女生家，當記者詢問2人公司他們是否有結婚計畫，公司未否戀情，僅表示「私生活交給本人處理」，回答十分曖昧。

其實山崎賢人跟廣瀨鈴2016年曾合作電影《四月是你的謊言》，當時2人不來電，如今交往甚至半同居，不少粉絲欣喜若狂，表示「四月是你的謊言CP成真」。

▲山崎賢人（左）跟廣瀨鈴2016年曾合拍電影《四月是你的謊言》。（圖／四月是你的謊言Twitter）
▲山崎賢人（左）跟廣瀨鈴2016年曾合拍電影《四月是你的謊言》。（圖／四月是你的謊言Twitter）

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