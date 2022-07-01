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閃過雙颱躲不過低壓帶搗亂！明起一週南部整天有雨

▲目前在西北太平洋上的兩個颱風，未來都不會直接影響台灣，不過受到低壓帶北移影響，未來一週中南部及東半部地區天氣都不穩定。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前在西北太平洋上的兩個颱風，未來都不會直接影響台灣，不過受到低壓帶北移影響，未來一週中南部及東半部地區天氣都不穩定。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-01 17:44:242022-07-01 17:45:27

今年第4號颱風「艾利」今（1）日上午生成，加上位於東沙島西南西方海面上的第3號颱風「芙蓉」，這2個颱風都位於西北太平洋大低壓帶中，正好處在台灣東西兩側，所幸目前導引氣流並沒有直接將颱風牽引接近台灣，未來將分別向西（芙蓉）及向北（艾利）遠離，台灣處在「夾縫中」免受颱風影響。不過今晚開始大低壓帶將逐漸北移，環流將影響到南部、恆春半島及東南部地區，氣象局預估，明（2）日起一週台灣大氣環境都很不穩定，尤其南部及恆春半島可能有局部大雨發生機率，且降雨時間長、範圍廣，請民眾要特別留意。

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另外，受到颱風外圍環流影響，今日恆春沿海已經測到1.5米大浪，適逢暑假期間，提醒民眾未來一週前往海邊活動，要特別留意長浪威脅。

目前第3號颱風芙蓉及第四號颱風艾利，強度都還是維持在輕度颱風，預期芙蓉颱風週末就會逐漸向西北西轉西北移動，登陸中國廣東沿海後會慢慢減弱。至於艾利颱風週末預計將移動到琉球附近海面，未來也將向北北西轉西北方移動進入東海，朝日韓方向前進，由於海面環境並不利於颱風發展，預期強度也不會再持續增強，而2個颱風對台灣陸地天氣都沒有影響。

氣象局預報員陳伊秀指出，未來一週主要受到低壓帶北抬影響，明起到下週一（7/4）南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，雨勢將持續整天，且下雨範圍較廣，並且可能已局部大雨發生機率，其他迎風面地區包括中部、花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨情況比較斷斷續續。至於北部及東北部地區雲量稍微偏多，午後可能有局部短暫雷陣雨，尤其山區可能有較大雨勢，請民眾安排活動留意。

下週二到周五（7/5~7/8）太平洋高壓稍微西伸，受到高壓邊緣帶來的東南風影響，台灣附近水氣仍然偏多，中南部及東南部地區整天都有短暫陣雨或雷雨，要注意可能有局部大雨發生機率，而北台灣依舊維持多雲、午後有短暫雷陣雨。整體而言，未來一週南部、恆春半島、東南部地區整天雨勢較大，外出務必要記得攜帶雨具。

至於氣溫方面，今日受到偏東南風下沉增溫影響，主要高溫區域都落在北台灣，新北市三峽下午出現攝氏36.6度高溫。氣象局預估，明日起受到降雨的影響，各地高溫會比今天略降約攝氏2到3度左右，北部地區高溫約攝氏33到34度，中部及花東地區高溫約攝氏31到33度，南部地區高溫約攝氏30度左右。不過特別提醒，在不下雨的時段，民眾感受上會特別悶熱，請務必多補充水分以免中暑。

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