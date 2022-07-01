閃過雙颱躲不過低壓帶搗亂！明起一週南部整天有雨

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目前第3號颱風芙蓉及第四號颱風艾利，強度都還是維持在輕度颱風，預期芙蓉颱風週末就會逐漸向西北西轉西北移動，登陸中國廣東沿海後會慢慢減弱。至於艾利颱風週末預計將移動到琉球附近海面，未來也將向北北西轉西北方移動進入東海，朝日韓方向前進，由於海面環境並不利於颱風發展，預期強度也不會再持續增強，而2個颱風對台灣陸地天氣都沒有影響。
氣象局預報員陳伊秀指出，未來一週主要受到低壓帶北抬影響，明起到下週一（7/4）南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，雨勢將持續整天，且下雨範圍較廣，並且可能已局部大雨發生機率，其他迎風面地區包括中部、花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨情況比較斷斷續續。至於北部及東北部地區雲量稍微偏多，午後可能有局部短暫雷陣雨，尤其山區可能有較大雨勢，請民眾安排活動留意。
下週二到周五（7/5~7/8）太平洋高壓稍微西伸，受到高壓邊緣帶來的東南風影響，台灣附近水氣仍然偏多，中南部及東南部地區整天都有短暫陣雨或雷雨，要注意可能有局部大雨發生機率，而北台灣依舊維持多雲、午後有短暫雷陣雨。整體而言，未來一週南部、恆春半島、東南部地區整天雨勢較大，外出務必要記得攜帶雨具。
至於氣溫方面，今日受到偏東南風下沉增溫影響，主要高溫區域都落在北台灣，新北市三峽下午出現攝氏36.6度高溫。氣象局預估，明日起受到降雨的影響，各地高溫會比今天略降約攝氏2到3度左右，北部地區高溫約攝氏33到34度，中部及花東地區高溫約攝氏31到33度，南部地區高溫約攝氏30度左右。不過特別提醒，在不下雨的時段，民眾感受上會特別悶熱，請務必多補充水分以免中暑。