NFT是什麼？怎麼交易？有何風險？達人教5點　小白都秒懂

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這答案是肯定的！但NFT只是區塊鏈技術上的一種應用。Melvin指出：「未來元宇宙的世界裡，使用的貨幣一定不是我們現在看到真實的鈔票，而是用加密貨幣運行在區塊鏈上。」試著把這些關係套在一起，「可以說在元宇宙的新世界裡，要購買NFT必須使用加密貨幣交易，兩者都是同樣運行在區塊鏈上。」而區塊鏈，可以解釋成為一個平台或說是一個技術協定。
NFT怎麼買、怎麼變可用現金呢？
元宇宙世界存在於數位空間，該如何把數位收藏轉賣變現？投入虛擬貨幣市場超過4年經驗的Melvin說，在NFT上來去7位數很常見，因此慎選大型的交易所有其必要，建議最保險的交易場所就是「OPENSEA 」，因全世界大概95%成交量都在那裡，也是目前全球最大的交易場。如果任何人想要購買NFT，其買賣的遊戲規則不適用法幣，也就是說必須用信用卡或是新台幣購買加密貨幣（以太幣、比特幣等）才能進行購買。同樣的，要賣掉NFT的流程，也就在交易所賣掉後，轉成加密貨幣再匯到台灣加密貨幣交易所，就能換成新台幣。他特別提醒，要注意小型的「野雞交易所」，風險相對大很多，盡可能去找有監管有託管。
NFT價格如何產生波動？
對於買家來說，NFT為「非同質化代幣」，具有不可替代、無法分割、獨一無二的特性，定價的決定權取決於買賣雙方，在交易平台上也能查看成交價，有目前成交最低價格和平均成交價進行參考，但並非絕對。以NFT之王無聊猿為例，最便宜一個可能是80顆以太幣(約240萬台幣)，但比較稀有的可能要到300顆以太幣(約900萬台幣)。一般來說，NFT價格高低還是要從稀有性、賦能、所有權歷史等綜觀來審視。
一般來說，商品或藝術品拍賣，價格都是慢慢往上堆疊越喊越高，但在NFT世界裡，有些名人發行的特殊稀有商品，會採用「荷蘭式拍賣」，也就使價格由高往下逐步遞減，但很多收藏者怕商品秒殺，往往一出來就開搶，也因此知名的NFT發行者商品，價格總是居高不下。Melvin說，荷蘭式拍賣僅是項目方當初選擇的拍賣方式，與投資價值並非正向關，要找到具投資價值的NFT，通常還是要看項目方，要考量的點包含是否為「實名制」，找得到鑄造源頭，也就是越有名氣會比較有保障，但特別提醒，有名人加持的項目並非萬靈丹，要特別注意是「代言」或是名人有真正投入經營，如果只是代言，就需要多加思考此NFT項目未來的發展。另一點就是「團隊的運營能力」，是否是真的有在積極經營NFT，本業的營運狀況，NFT在社群上的聲量操作等等。
對於收藏家或投資者來說，另一個考量的重點，是如何在熊市中選擇藍籌級NFT（在市場上保有極高價值，等同於股票中的績優股) 。Melvin建議大家要觀察3個重點，首先是NFT的數量和持有人數要多，例如NFT發行數量至少要1萬張以上；第二持有人數要超過1/3以上，且最低價格要在1顆以太幣或是10顆以太幣，第三就是發行的項目方有具備話語權。
目前價值最高的NFT是什麼？
Melvin說，目前NFT市場最高價的還是無聊猿BAYC ，最便宜的1張還要90顆以太幣(約新台幣270萬元)，已經是近期加密貨幣大跌後的價格，之前甚至有高達新台幣1500萬元的價位。以Melvin自己為例，手上最賺錢的就是Azuki的項目，前年轉手賣替自己賺進約新台幣80萬元，看好Azuki之後的市場會再起一波，Melvin在熊市依舊投入不少，日前再用約新台幣40萬元買進Azuki的另一款NFT，最近則持續觀望村上隆和NIKE的作品。
近期加密貨幣大跌對NFT有何影響？交易要注意哪些風險？
由於NFT交易大多是「幣幣交易」，其中以太幣佔80～90％，如果想要換回法幣，交易所的手續費用為千分之幾，或是最低1美金，各家不同。最近加密貨幣大跌，近3~5個月以太幣跌幅近8成，對於採用以太幣來交易的NFT來說，的確是受到相當大的衝擊，尤其小型的NFT影響更為慘烈，可能有9成的跌幅。Melvin強調：「9成小型的NFT幾乎沒流動性，就真的成為了JPG了。」但反觀藍籌級NFT，在熊市下還能站穩，舉例來說無聊猿、村上隆、Azuki等大型的項目方，在這一波熊市跌幅大約3~5成，影響相對較低。總結來說，投入NFT除了要留意交易所手續費的成本以外，加密貨幣的波動，也是必須要考量的風險之一。