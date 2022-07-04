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今日來講股／台股何時反彈？專家：台積電有望領大盤上攻

▲台股跌夠了嗎？有沒有止跌訊號？專家表示，接下來的一週，台積電或聯發科等大型科技股，有望帶動指數進行跌深反彈。（圖／NOWnews資料照）
▲台股跌夠了嗎？有沒有止跌訊號？專家表示，接下來的一週，台積電或聯發科等大型科技股，有望帶動指數進行跌深反彈。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-04 08:30:00

近期台股跌深失守萬五，上週五（7/1）終場指數甚至收在14343.08點，權值股台積電也同步破底，來到453.5元。大家都想問，台股到底跌夠了沒？有沒有止跌訊號？專家表示，接下來的一週，台積電或者聯發科等大型科技股，有望帶動指數進行跌深反彈，而市場的信心有助於行情回升，更大反彈幅度，要觀察七月中，並點名電動車、半導體、汽車零組件等族群，可佈局長期、做短期，金融股則是進可攻、退可守的標的。

針對台股跌深後的反彈時機，台新投顧副總經理黃文清指出，大盤截至7月1日的融資餘額為2067億元，接下來的一週，極有可能清洗至2千億的水準之下，有助於指數開始醞釀落底後的反彈時機。

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黃文清說，初期來看，台積電或者聯發科等重量級科技股，有望帶領整個大盤往上攻堅，而市場的信心，有助於行情回升，未來要特別關注六月營收、七月企業所召開的財報週跟法說會，以及相關股價表現，至於更大的反彈幅度，「基本上要觀察七月中！」

航運股自6月27日開始，由陽明領頭上演除息大秀，長榮在29日時接棒，然而，貨櫃三雄除息行情虎頭蛇尾，投資人關心是否還能繼續觀望？黃文清認為，長期來看，大家對於景氣還有疑慮，貨櫃需求量實際上是有下滑的態勢，加上塞港狀況舒緩，供給上開始順暢，因此運價走跌趨勢仍然存在。

他覺得，與其將注意力放在貨櫃三雄的除息行情上，不如挑選更好的中長期趨勢產業類股，像是電動車概念股 、半導體上游晶圓代工及設備股，「其實在這一波這些族群也都跌得非常深了」在融資餘額有效的洗清之後，它們的價值都會逐步的顯現。

至於短期佈局的部分，黃文清表示仍可關注電動車及受惠於中國政策補貼的汽車零組件族群，他說，一些中小型個股已領先觸底反彈，因此在整個盤勢整理過程當中，反而逆勢上揚。另外，黃文清也提到，防疫險利空，加上受美國持續性升息動作影響，「進可攻、退可守的標的非金融股莫屬！」尤其是以銀行為主的金控股，或者是專業的銀行股，皆可搭配殖利率，進行跌深反彈、甚至中長期操作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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