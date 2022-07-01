出庭對質林秉樞6小時！高嘉瑜：遭律師羞辱、求判處重刑

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新北地院今天開庭審理，傳高嘉瑜、林秉樞、其他證人出庭對質；法院以涉及被害人隱私為由，審理過程不公開；關於高嘉瑜作證部分，就開庭約5小時許。
開庭過程不斷傳出大聲的對話，連庭外都可聽到。
高嘉瑜在開庭結束受訪表示，被告律師不斷刻意羞辱她、傷害她，刻意企圖拖延訴訟，在庭上勘驗與案情無關的內容，這也是家暴被害人所面臨的處境與兩難，她自己也是公眾人物，不希望私人事情被檢視。
高嘉瑜說，案件受害人非常多，自己面對折磨與二度傷害的煎熬，只有她勇敢站出來提告面對，才能幫助很多受害人發聲，希望不要再有下個受害人。
她說，這是老天給她的使命，如果息事寧人，讓其他更多人受到更大傷害，「我一輩子也無法原諒我自己」，這也是她提告的初衷。
高嘉瑜說，林秉樞擅於說謊、利用很多權勢威脅、欺負弱勢的人，且被告毫無悔意，惡性非常重大。她希望法官判處最重刑度，讓林秉樞得到應有制裁，不能再讓他逍遙法外。
高嘉瑜說，從來沒有拿過林秉樞送的勞力士手錶、也沒有拿過新台幣400萬元。訴訟過程林秉樞還透過放話的手段傷害，威脅揚言要發動網軍攻擊她，導致身敗名裂，且被告對法官的辯詞也很離譜，是兩面手法，甚至未反省施暴行為對女性的傷害。（編輯：張銘坤）1110701