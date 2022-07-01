悠遊國旅補助方案7／15上路　觀光局公布細節

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在「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1,300元。
觀光局已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。個別旅客可於7月4日下午2點起至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區，查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。
親子遊客、學生族群最期待的「觀光遊樂業」部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有各票種門票3折入園優惠，觀光局本次也應用智慧觀光，透過手機就能線上預約訂票，提升遊客入園效率，也減輕業者申請補助行政程序。
觀光局提醒，此次悠遊國旅方案總經費為55億元，各項方案經費用罄為止，經費用罄前將提早2週公布於官網上。
為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠須於週日至週四間住宿，觀光遊樂業也規定平日（週一至週五）入園方享有優惠，而團體旅遊的旅遊期間安排於週一至週四則有額外加碼。