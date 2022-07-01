瑞典瑞士分不清？拜登記者會上又口誤 說錯話後自我吐嘲
高齡79歲的美國總統拜登在公開場合失言、說錯話的新聞已經不再「新」，他在30日的北約峰會上，一時之間「瑞典、瑞士分不清」，把加入北約的瑞典（Sweden）說成知名永久中立國瑞士（Switzerland），說錯話的片段馬上放送到全世界。不過他這次很快就發現自己說錯話，並馬上自嘲自己對北約的擴張感到焦慮，把瑞士更正為瑞典。
綜合外媒報導，在西班牙馬德里舉行、為期兩天的北大西洋公約組織（北約，NATO）峰會已經落幕，其中最大進展便是土耳其終於不再阻撓，同意讓瑞典及芬蘭加入北約。拜登在峰會後召開記者會，講述原本長期保持軍事不結盟的芬蘭、瑞士兩國，這次因俄羅斯入侵烏克蘭而選邊站申請入盟，給予俄羅斯一記當頭棒喝的幕後故事。
不過拜登原本要談論瑞典加入北約的過程，卻說成「我們接到電話，他建議我們打給瑞士（Switzerland）的領導人。」不過拜登很快就發現他說錯話，更立刻自嘲，開玩笑地說「瑞士，我的天哪，看來我對北約的擴張感到十分焦慮」，並且馬上更正為「瑞典」後，繼續說明入約流程。
今年已經79歲的拜登，因年事已高，從政史長達50年的他，過去就曾發生多次口誤情形，也使外界懷疑拜登的適任程度。先前拜登