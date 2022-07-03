NFT熊市該入場撿便宜？小白們先學會8個必知「行話」再說

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- 盲盒：為了製造NFT的趣味性，買的時候並不是買到一個你看得到的圖，拿到的是一個「盲盒」，時間到才能「解盲」、「開盲」，也就是打開後才會知道自己獲得的圖樣，有點類似遊戲卡卡包、球員卡的概念。
- 白名單：白話來說就是「優先承購權」，現在還玩出一個新名詞叫「肝白名單」，是因為通常大型熱門的項目方都在國外，有時半夜會出現任務，要完成才能獲取優先承購權。為了取得名單，便會爆肝執行任務。Melvin表示，曾看過需要寫論文、唱歌、畫畫都有，連他自己也曾經為了一個NFT商品成為「爆肝一族」。
- 地板價：NFT因為是非同質化，所以同一個項目可以有不同的價格，誰來決定呢？就是市場機制，賣最低的那一隻，會決定這個NFT的「地板價」，也就是「最低取得成本」。但單看地板價可能會失真，因為最低的那一隻不代表全部，可能其他賣出還是很有市場價值。
- 英拍、荷拍：英拍就是「英國式拍賣」（English Auction），就像大家最常在電視上看到、喊價3次落槌的拍賣方式。NFT比較特別的拍賣叫做「荷蘭式拍賣」（Dutch Auction），它是反過來，英式拍賣是往上標價格，荷蘭拍賣是由上往下減價格，一段時間如果沒有人標就往下降。採荷蘭拍通常會是頂級的熱門項目，像是知名藍籌NFT項目Azuki曾締造一個傳奇，採用荷蘭拍，第1分鐘在最高價1顆以太幣全部銷售完畢。
- 空投：常常聽到空投兩個字，指的是你可以免費拿到項目方給你的NFT，有時候完成任務也會得到空投獎勵。
- Discord：雖然在台灣使用率沒有那麼普遍，discord非常適合做分層的社群管理，裡面有非常多強大的功能，像是唱歌機器人、抽獎機器人、身份驗證機器人等等，很適合公會討論。在台灣要更深入了解NFT，就要上discord，因為全世界大項目幾乎都會用discord當作他們的主要的社群平台。
- 冷錢包、熱錢包：一般的交易所都是熱錢包，所謂熱的意思就是指聯網。冷錢包就是離線錢包，全世界只有4家公司在做冷錢包，其中有一家是台灣的公司酷比科技，是唯一一張卡片型的冷錢包。
- web3.0：web1.0時代網站是內容提供者，負責餵內容給所有人。到了web2.0的時代變成是社群掛帥，可以發佈自己的內容，像Google、IG，是2.0時代的產物，科技公司提供了一個平臺，讓使用者在上面交互資訊。web3.0時代是下面的人來決定東西的走向，去中心化的自治組織，是一個標準web3.0時代的產物，項目方把大家聚集在一起，可是要做什麼？要往哪個地方發展？則由所有的社群來決定。