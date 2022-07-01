原計畫卸任後赴美 林智堅澄清：非移民、是擔任訪問學人
新竹市長林智堅日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時獨家透露，原計畫卸任後與妻小赴美休息一段時間，不過遇上疫情，也因為將出戰桃園市長選舉，只能改變計畫。消息傳出，有部分人士解讀林智堅將「移民」，林智堅今（1）日晚間作出澄清，並非移民，只是計畫以「訪問學人」身分赴美1年或2年。
新竹市政府補充說明，有關林智堅接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時透露，原本卸任後想帶妻小到美國一事，經釐清，林智堅在專訪中的意思，是2年多前曾和美國智庫負責人聯繫，提議卸任後以「訪問學人」身分赴美1年或2年，而林智堅太太也評估一同前往。
竹市府表示，後因疫情關係，美國智庫回函林智堅計畫恐怕無法進行，林智堅在《NOWnews今日新聞》專訪過程，語意中並無移民美國的規劃，特此予以澄清說明。
林智堅日前接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪，談及若沒有繼續選舉原先有何規劃時表示，他和太太是期待卸任之後，如果可以，其實最原先有一度希望能夠帶孩子到美國去唸書，甚至於自己與太太都做了一些功課。
林智堅當時也表示，不過2年前開始準備這件事，結果發生了疫情，所以就都停住了，有時候人生就是如此，你沒辦法做太多的這種規劃，尤其是政治工作者，因為人生很多時候是老天爺在決定的，不是自己決定的。
林智堅在專訪時說，那時候的想法很簡單，一來讓自己稍微沈澱一下、休息一下，然後再進修一下，另外最主要是很期待，讓孩子在很自然的環境把語言這件事情學習好。