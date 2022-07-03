《原子少年》數位收藏品超寵粉！未來上鏈後加值空間無限

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原子少年數位收藏品其實是類似「球員卡」的概念，採用數位版本，經由「盲盒」的玩法，買下後開盲才會知道獲得哪些照片，更添增了驚喜的趣味性。GASH表示，第一波「原子能量盒」採用「星球盲盒」方式販售，其中以「地球」能量盒銷量最佳，佔比就高達1/3，隨著節目與少年們熱度與話題的升溫，逐漸出現海外的訂單，包含日本、韓國等都可以看到當地論壇的粉絲開箱文，更有海外粉絲一次下單超過百盒，締造全網最高購買紀錄。
隨著節目進行到後段，GASH觀察到，《原子少年》的粉絲都有明確的支持對象，因此在6/26展開第二波能量盒，銷售方式也改為「指定少年」的盲盒販售，可以針對單一少年進行全力應援，更加符合粉絲需求。GASH透露：「指定應援銷量衝很快，從首波來看至少比星球盲盒多2倍。」在後台也發現，數位收藏品主力為20~30歲消費者，顯示擁有經濟能力的粉絲，更願意多花一點費用，收藏偶像的不同面向。
《原子少年》數位收藏品是一款相當粉絲面向的產品，提供實體贈品還有活動優先參與權，寵粉無極限，GASH也透露之後的盲盒，除了會有不同圖片之外，還會有專屬的影音版本，讓少年在妳耳邊對說：「要開開心心過每一天喔！」數位收藏導入市場後，未來還會有交易的概念，預計年底上線。此外目前原子少年的數位收藏品還沒上區塊鏈，主要是希望讓粉絲習慣數位收藏品的應援模式，並帶來與眾不同的賦能和贈品，上鏈後就會成為真正的NFT，屆時加值空間就更無可限量。
應原團專屬福利
- 原子少年專屬認同卡：購買滿2個原子能量盒，即可擁有原子少年專屬認同卡，憑卡可加入宇宙應原團。
- 開啟隱藏任務：累積購買2盒，加贈原子少年隨機團體手機桌布、累積購買3盒，加贈原子少年beanfun!主題包、累積購買5盒，加贈原子少年【隱藏版數位收藏品】。
- 開啟收藏品收集任務：於指定區間收集指定條件收藏卡完成任務，即有機會可獲得少年親簽周邊獎勵、實體活動參加資格等等。
- 開啟少年黑洞機制：將手中擁有的收藏品放入黑洞，就可催生出隱藏版 CP 數位收藏品。