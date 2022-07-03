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《原子少年》數位收藏品超寵粉！未來上鏈後加值空間無限

▲《原子少年》推出的數位收藏品，提供滿料的粉絲回饋，讓應援力大爆發。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》推出的數位收藏品，提供滿料的粉絲回饋，讓應援力大爆發。（圖／野火娛樂提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-03 08:34:002022-07-03 08:50:19

由橘子集團與野火娛樂共同出品的台灣首個「元宇宙」概念選秀節目《原子少年》，已經成為2022年必定要收看的選秀節目！橘子集團更整合集團資源與技術，由旗下樂點 (GASH)應用區塊鏈技術與概念發行「原子少年數位收藏品–原子能量盒」，結合了NFT的玩法，並導入SSR卡牌遊戲設計，採用盲盒發送，開盲瞬間總能讓粉絲充滿驚喜，首波採用「星球盲盒」販售，接著6月底全新登場「指定少年盲盒」，讓粉絲可以針對特定的少年大力應援。

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所謂的「數位收藏品」，其實和NFT類似，會有盲盒、賦能等玩法，但主要的差別會是平台放置的不同。以《原子少年》的數位收藏品為例，會放在beanfun!的平台上，但NFT則需要上到區塊鏈，也就是多了「上鏈」這道程序。GASH內部人員透露，至於為何沒有選在第一時間上鏈，主要原因在於近期對於大眾對於NFT的評價不一，另一個很重要的原因在於，《原子少年》粉絲年齡層較小，對於NFT概念不是很足夠，加上NFT進入門檻相對也比較高，為減少粉絲對於少年應援的經濟負擔，因此先以「數位收藏品」來推動。未來是有上鏈的準備，但都還在規劃當中。

▲原子能量盒導入SSR卡片遊戲設計。(圖／官方提供)
 
▲「原子能量盒」結合盲盒與卡牌遊戲設計，粉絲可獲得少年卡片作為收藏，更可獲得虛實結合的專屬獎勵與賦能。（圖／橘子集團提供）
原子少年數位收藏品其實是類似「球員卡」的概念，採用數位版本，經由「盲盒」的玩法，買下後開盲才會知道獲得哪些照片，更添增了驚喜的趣味性。GASH表示，第一波「原子能量盒」採用「星球盲盒」方式販售，其中以「地球」能量盒銷量最佳，佔比就高達1/3，隨著節目與少年們熱度與話題的升溫，逐漸出現海外的訂單，包含日本、韓國等都可以看到當地論壇的粉絲開箱文，更有海外粉絲一次下單超過百盒，締造全網最高購買紀錄。

隨著節目進行到後段，GASH觀察到，《原子少年》的粉絲都有明確的支持對象，因此在6/26展開第二波能量盒，銷售方式也改為「指定少年」的盲盒販售，可以針對單一少年進行全力應援，更加符合粉絲需求。GASH透露：「指定應援銷量衝很快，從首波來看至少比星球盲盒多2倍。」在後台也發現，數位收藏品主力為20~30歲消費者，顯示擁有經濟能力的粉絲，更願意多花一點費用，收藏偶像的不同面向。

《原子少年》數位收藏品是一款相當粉絲面向的產品，提供實體贈品還有活動優先參與權，寵粉無極限，GASH也透露之後的盲盒，除了會有不同圖片之外，還會有專屬的影音版本，讓少年在妳耳邊對說：「要開開心心過每一天喔！」數位收藏導入市場後，未來還會有交易的概念，預計年底上線。此外目前原子少年的數位收藏品還沒上區塊鏈，主要是希望讓粉絲習慣數位收藏品的應援模式，並帶來與眾不同的賦能和贈品，上鏈後就會成為真正的NFT，屆時加值空間就更無可限量。

▲原子數位收藏品目前購買的方式可以選擇特定的少年購買，目前應援力最高的為高人氣選手林佳辰。(圖／翻攝官網)
▲原子數位收藏品目前購買的方式可以選擇特定的少年購買，目前應援力最高的為高人氣選手林佳辰。(圖／翻攝官網)
應原團專屬福利

  • 原子少年專屬認同卡：購買滿2個原子能量盒，即可擁有原子少年專屬認同卡，憑卡可加入宇宙應原團。
  • 開啟隱藏任務：累積購買2盒，加贈原子少年隨機團體手機桌布、累積購買3盒，加贈原子少年beanfun!主題包、累積購買5盒，加贈原子少年【隱藏版數位收藏品】。
  • 開啟收藏品收集任務：於指定區間收集指定條件收藏卡完成任務，即有機會可獲得少年親簽周邊獎勵、實體活動參加資格等等。
  • 開啟少年黑洞機制：將手中擁有的收藏品放入黑洞，就可催生出隱藏版 CP 數位收藏品。

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