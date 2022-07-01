《怪奇物語4》上映首周「慘輸日本1神劇」　全球制霸夢碎

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對此，台灣YouTuber「馬丁垃圾話」也在臉書分享照片表示，「『怪奇物語4』上線首週全球冠軍挑戰失敗，因為全世界的Netflix只有日本的第一名是『間諜家家酒』」此外，他也分享，其實當初漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》上映後也是一樣，竟然打不贏在日本當地已經上映兩週的《名偵探柯南》劇場版，同樣挑戰首週全球票房冠軍失敗。
這讓馬丁不禁讚嘆「只能說好愛日本人的叛逆，冷知識：漫威系列在日本都不怎麼賣座，動畫大國不買單啊！」網友紛紛留言「最離奇的是好萊塢片在日本電影院都可以選擇日配版，超像誤闖異世界」、「哈哈哈哈覺得好有趣！」「但Spy Family真的讚」、「間諜家家酒真的好看呀」、「安妮亞根本完勝好嗎？」但也有人提到「印象中日本至少排第二，台灣好像連前五都不是，怪奇物語在台灣實在沒有很受歡迎」。
經記者查詢《Netflix Top 10》官方網站發現，大多國家5月23日至29日的熱門影視龍頭都是《怪奇物語4》，除了日本以外，其實還有台灣和土耳其的第一名都不是《怪奇物語4》。有趣的是，台灣的第1名竟然是中國電視劇《且試天下》、其次依序為韓劇《我的出走日記》、《我們的藍調時光》、台劇《村裡來了個暴走女外科》、台灣實境秀《來吧！營業中》，再來才是排行第6名的《怪奇物語4》。（編輯：詹鎰睿）