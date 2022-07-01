COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《怪奇物語4》上映首周「慘輸日本1神劇」　全球制霸夢碎

▲《怪奇物語4》上映首周差點完成「全球制霸」的創舉，因為在日本被動漫《間諜家家酒》給擠掉。（圖／strangerthingstv IG）
▲《怪奇物語4》上映首周差點完成「全球制霸」的創舉，因為在日本被動漫《間諜家家酒》給擠掉。（圖／strangerthingstv IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 21:03:102022-07-01 21:06:47

Netflix科幻恐怖美劇《怪奇物語》第4季於5月27日正式上線，沒想到首周就成為全球最熱門影視，佔據各個國家的龍頭地位，不過卻被日本粉碎「全球制霸」的美夢，反而被超人氣動漫《間諜家家酒》給擠下去，引起大家熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名日本推特網友就透過《Netflix Top 10》官網，收集了5月23日至29日的全球資料，並將每個國家的龍頭製成一張照片，只見滿滿全都是《怪奇物語4》，不過僅有日本是《間諜家家酒》，意外形成強烈對比感，貼文曝光後立刻吸引上萬人瘋傳笑翻。

對此，台灣YouTuber「馬丁垃圾話」也在臉書分享照片表示，「『怪奇物語4』上線首週全球冠軍挑戰失敗，因為全世界的Netflix只有日本的第一名是『間諜家家酒』」此外，他也分享，其實當初漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》上映後也是一樣，竟然打不贏在日本當地已經上映兩週的《名偵探柯南》劇場版，同樣挑戰首週全球票房冠軍失敗。

這讓馬丁不禁讚嘆「只能說好愛日本人的叛逆，冷知識：漫威系列在日本都不怎麼賣座，動畫大國不買單啊！」網友紛紛留言「最離奇的是好萊塢片在日本電影院都可以選擇日配版，超像誤闖異世界」、「哈哈哈哈覺得好有趣！」「但Spy Family真的讚」、「間諜家家酒真的好看呀」、「安妮亞根本完勝好嗎？」但也有人提到「印象中日本至少排第二，台灣好像連前五都不是，怪奇物語在台灣實在沒有很受歡迎」

▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞劇照。（圖／SPY x FAMILY推特）
▲《間諜家家酒》安妮亞人氣超高，目前第一季已經完結，第二季將在今年10月登場。（圖／SPY x FAMILY推特）
經記者查詢《Netflix Top 10》官方網站發現，大多國家5月23日至29日的熱門影視龍頭都是《怪奇物語4》，除了日本以外，其實還有台灣和土耳其的第一名都不是《怪奇物語4》。有趣的是，台灣的第1名竟然是中國電視劇《且試天下》、其次依序為韓劇《我的出走日記》、《我們的藍調時光》、台劇《村裡來了個暴走女外科》、台灣實境秀《來吧！營業中》，再來才是排行第6名的《怪奇物語4》。（編輯：詹鎰睿）


《怪奇物語4》第2輯上線！「全球爆災難」崩潰：登不進去

《間諜家家酒》推特藏彩蛋？作者證實了　安妮亞驚喜現身

《小小廚神》台裔女孩「奪冠秘密藏3年」！台菜征服廚神

《獵人》冨樫義博偷偷休息？推特5小時沒發文　驚動日媒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀