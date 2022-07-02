金曲紅毯／Karencici上下失守秀骨感美 「為黃宣而穿」
第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，準歌后Karencici穿金黃色禮服現身，笑說是為了黃宣而穿，呼應好友的英文名。
24歲Karencici（林愷倫）憑專輯《99% Angel》角逐最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯2項大獎，她以乾淨西裝頭，搭配一襲黃色曳地晚裝出席，正面開大V直到肚臍眼，下半身高衩設計，展現骨感美女身材，為紅毯增添辣度，她笑著跟黃宣說：「我特別為了你穿的！」
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。
金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。（編輯：楊穎軒）