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《原子少年》「最後一場」資訊曝光　將首度公開隱藏歌曲

▲原子少年加場演唱會時間、地點曝光。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年加場演唱會時間、地點曝光。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-01 21:35:22

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》播出後掀起熱烈迴響，繼上月首場粉絲見面演唱會「原力覺醒・行星初現」後，7月16日也即將迎來「最後一場」，今（1）日晚間就在官方粉絲專頁釋出最新資訊，讓粉絲們相當期待。

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《原子少年》官網寫下：「原子少年化做繁星之前，唯一且最後一次與少年們近距離相見『最後一場』近距離見面會，首度公開未表演過歌曲，神祕嘉賓現身演出『繁星齊聚・最後的近距離』，所有艙位，準備啟航。」此場加場售票演唱見面會將於7月16日晚上7點在「ATT SHOW BOX 大直」登場，活動於9號開始售票，12號也加開線上場的觀眾購票。

▲《原子少年》加場演唱會購票資訊。（圖／原子少年臉書）
▲《原子少年》加場演唱會購票資訊。（圖／原子少年臉書）
▲《原子少年》加場演唱會座位圖。（圖／原子少年臉書）
▲《原子少年》加場演唱會座位圖。（圖／原子少年臉書）
《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道播出，由少年陪伴觀眾收看線上直播。粉絲可以透過beanfun!票選活動，助力最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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