名家論壇》鈕則勳／柯P攻頂的三個前提

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即便北藝可於七、八月間啟用開幕，北流表演廳及文化館亦於前年及去年開幕，其效果恐不及一個大巨蛋來得顯著。基於此，柯文哲若無北市長任期內能夠讓民眾立刻就能想到的亮眼政績，便無法突顯其治理、經營與執行力，要再上一層樓當然有懸念。
其次，坊間多認為柯文哲和鴻海創辦人郭台銘的關係不錯，至少在2020年大選時，郭台銘棄國民黨並和柯文哲有不錯的合作關係，同時郭系子弟兵高虹安作為民眾黨立委時也表現不俗，是以坊間仍關注郭台銘的動向及在2024年大選時是否親征或是和柯文哲合作。
但仍有個老問題，就是若是郭、柯真可能合作，到底誰正？誰副？畢竟以郭台銘及柯文哲的態度來說，他們都想當老大，柯會認為他好歹當過首都市長，熟稔政治操作，郭會認為他是首富，也宣示做「最強外掛」，去年疫情嚴峻時更為台灣民眾購得五百萬劑BNT疫苗，坊間認同度高。這個正副問題不解，就算兩人有合作意願，最後卡關可能機會仍高，柯Ｐ若想拉高參選勝率，這個問題勢必快速尋求解決方案。
再者，更現實的問題，就是民眾黨能否在今年年底縣市長選舉，取得一個進取2024的灘頭堡。從現今的態勢來看，台北市的黃珊珊氣勢已經拉了起來，民調支持度已甩掉民進黨可能人選陳時中，直追國民黨蔣萬安，一舉衝到25%左右，若民進黨徵召陳時中，但他仍無法跳脫疫情泥淖的話，黃珊珊未必沒有當選機會。再來看新竹市，標榜「科技專業」的立委高虹安立院問政能力強，知名度高，若能為民眾黨出戰新竹市，機會更高，畢竟民進黨徵召的現任副市沈慧虹知名度不高、對選戰不熟悉，國民黨提名的林耕仁雖是資深市議員、有選戰經驗，但政治魅力不足，全國知名度也不夠。
在藍、綠兩黨提名都不強的情況下，知名度高的高虹安若能出戰新竹市，為民眾黨進取柯文哲的家鄉—新竹市的機會確實比黃珊珊更高。若此，民眾黨等於有了個2024年大選的前進指揮所，柯文哲便能以此為灘頭堡，向外拓張選票，進一步獲得選舉所需之糧草及建構地方組織系統，才能立於不敗之地。
總之，柯文哲想選2024，在非綠陣營、特別是國民黨現今只有侯友宜有勝率的情況下，柯未嘗沒有機會，然侯友宜目前被綠軍追打「恩恩案」衝擊選情及政治能量時，侯確實不可能直攻2024，若要在連任後參選，也會面臨現實的「落跑市長」的問題。再加上國民黨現今幾乎不敢觸碰兩岸議題、刻意切割中國大陸時，等於將原本兩岸議題的話語權放棄，而柯文哲任內「台北、上海雙城論壇」持續舉辦的經驗也能為柯的兩岸關係處理能力加持，進而區隔藍綠，都是柯的利基，若柯真能滿足前述三個大前提，誰能說他的2024只會是鏡花水月。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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