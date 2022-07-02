英國外相訪法　籲強化歐洲安全共抗中俄威脅

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特拉斯剛結束在北大西洋公約組織（NATO）馬德里峰會28至30日的行程，今天在巴黎與柯隆納會面，重申北約各國團結一致的重要性。
在北約峰會期間，英方極力呼籲萬不可為了尋求暫時的和平，要求烏克蘭儘快與俄羅斯達成妥協。法、德、義大利等國都曾提出相關和談構想。
不過，在俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea ）、占領烏東部分地區後，德、法曾透過所謂的明斯克協議框架，居中斡旋推動俄、烏儘快停火，過程中等同要求烏方接受烏東的「特殊地位」，但這番妥協努力並未能阻止莫斯科持續進行反烏宣傳並在今年2月大舉入侵烏克蘭。
英國外交部表示，特拉斯與柯隆納同意在北約峰會及七大工業國集團（G7）26至28日峰會成果的基礎上，維持各國對烏克蘭為自由與自決而戰的支持動能。
在歐盟相關事務方面，特拉斯表示，英國仍期待與歐盟透過協商解決「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）相關爭議，但指出若歐盟堅不同意對協議做出「必要的改變」，英方將不得不透過立法單方面改變協議內容和執行方式，以維護1998年簽定、旨在結束北愛衝突的「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement）。
英國政府認為，「北愛爾蘭協議」造成北愛爾蘭與英國其他地區的「貿易壁壘」、讓北愛民眾無法享有英國的制度優勢與優惠措施，更加深北愛內部「親英」與「親愛」勢力的分歧，無助落實更早簽定、攸關北愛情勢穩定的「耶穌受難日協議」。
不過，在野陣營與北愛民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Féin）持不同意見，新芬黨領導人更直指由首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨政府「說謊」、不願接受北愛與愛爾蘭關係密切且具強大民意基礎的現實。另一方面，歐盟也揚言強力反制倫敦單方面改變協議違反國際法，也都為歐洲的緊張情勢添新變數。 （編輯：陳惠珍）1110701