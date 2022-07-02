金曲紅毯／孫盛希禮服「開超多洞」 一下車掉出暴力身材
第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，曾在金曲30大秀北半球的孫盛希，今年的戰袍果然沒讓大家失望，彎腰下禮車的她，「胸」狠身材放送免費的冰淇淋。
孫盛希以一襲深駝色削肩禮服現身，正中間開大洞之外，兩側腰際的布料也挖掉，走路時南半球、腹肌線條忽隱忽現，性感指數爆表，她以頒獎人的身分受邀出席，受訪時表示很愛玩搖滾，未來想邀請黃宣一起合作。
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。
金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。（編輯：楊穎軒）