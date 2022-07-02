美眾院台灣連線共同主席：應加強對台戰術情報共享

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他表示：「我確實認為，美國和台灣之間需要非常密切，且非常合作地協調軍事情報。」他也立刻補充說，儘管美台雙方已經在這領域進行合作，但「仍需要進一步改進與發展」。
儘管他拒絕進一步詳述，但指的可能是快速移動的中國戰機與海上船艦位置等情報。
報導稱，雖然台灣據稱擁有精密的軍事雷達系統，但中國如果選擇犯台，這些系統很可能是北京的首要攻擊目標之一，而且還可能容易受到網攻。讓台灣能夠取得美方情資，可能是抵禦這些攻擊的關鍵。
前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）指出，美國和台灣情報機構已經共享中國政治局勢和軍力方面的資訊，但很少分享戰術層面的情報。
烏克蘭戰爭凸顯了情報共享的價值。自俄羅斯入侵以來，美國持續向基輔當局提供軍事情報，據稱這導致俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）在4月被擊沉。
夏波也批評台灣為可能爆發衝突所做的準備不足。他說：「不幸的是，多年來他們（台灣）沒有充分地認真看待這個威脅。他們沒有對軍事準備投入足夠預算。」
拜登政府武裝台灣的方式，著重於透過反艦飛彈、飛彈防禦和預警系統，加強台灣的非對稱作戰能力。台灣也曾表示這些要作為優先事項，但夏波表示，至今為止的努力「還不夠」。
他還質疑美國歷任政府在是否會干預中國武力犯台問題上所堅持的「戰略模糊」政策。
夏波表示，這種作法「實際上可能很危險」，「我認為，其實戰略清晰才是該走的路」。這代表美國毫不含糊地承諾保衛台灣。
夏波說：「我認為這會降低中國實際採取軍事行動的可能性。」
被問到他與民主黨籍聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）在6月提出的「印太參與法案」（Indo-Pacific Engagement Act），他表示，法案目的是要在區域重要性上「讓我們的資源與論述達成一致」。
他表示：「不幸的是，我們允許我們的外交資源、我們的援助流向全球其他地區，但印太地區是我們未來最重大挑戰。」
夏波以中國在4月和索羅門群島簽署的安全協議為例，「我真的認為拜登政府在這上面懈怠了，他們完全猝不及防」。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110701