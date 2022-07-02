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NBA／9換1大交易！Gobert離開鹽湖城　去灰狼打「雙塔」

▲爵士隊Rudy Gobert。（圖／美聯社／達志影像）
▲爵士隊Rudy Gobert。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-02 04:38:45

根據ESPN報導，猶他爵士將陣中明星中鋒Rudy Gobert交易至明尼蘇達灰狼，得到Malik Beasley、Patrick Beverley、Jarred Vanderbilt、Walker Kessler、Leandro Bolmaro和4個首輪選秀權。

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這是一筆9換1的大交易，不過大部分球員只是為了匹配Gobert的薪資，首輪選秀權才是真正的籌碼，這4個首輪籤分別為灰狼的2023年首輪、2025年首輪、2027年首輪和受前5順位保護的2029年首輪。

Gobert目前正執行自己的超級頂薪合約的第2年，交易達成後灰狼前場擁有Karl-Anthony Towns和Gobert兩名明星中鋒，下一季將會打「雙塔」陣容，這在如今NBA相當罕見。

2021-22賽季例行賽，Gobert場均上場32.1分鐘，可以得到15.6分14.7籃板1.1助攻2.1阻攻；季後賽場均上場32.8分鐘，得到12.0分13.2籃板1阻攻。

這幾年來，Gobert都是爵士標誌性的人物之一，他在鹽湖城生涯場均可得到12分12籃板，投籃命中率65.3%，3次入選全明星，6次入選最佳防守陣容，4次入選最佳陣容。

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