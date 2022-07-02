雙颱環伺！受外圍環流影響 大氣不穩需防短延時強降雨
中央氣象局表示，今、明（2日、3日）受低壓帶影響，臺灣南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率， 中部、東部、東南部地區局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨， 並有局部較大雨勢發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，依路徑潛勢預測圖顯示，「輕颱芙蓉」將在今天（2日），登陸朝廣東雷州半島附近；而「輕颱艾利」，則於今夜通過琉球海面。兩者之間距離太遠，不致有「雙颱效應」，亦無直接襲台的機率。最新歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式模擬皆顯示，未來第8至10天菲律賓東方海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，應續密切觀察。
吳德榮表示，今天到下周二（5日），台灣在雙颱之間，各地雲量略增，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意「劇烈天氣」及氣象局的特報。
溫度方面，今日氣溫微降，但仍舊偏熱，北部溫度約24至35度，中部24至34度，南部24至33度，東部22至34度（編輯：陳苾暐）