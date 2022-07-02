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孫生怒罵做白工！重機女無照害新片下架　網酸：秒切割

▲孫生和女友Wendy林宛璇、林媽媽（中）一起去台中騎重機。（圖／孫生IG）
▲孫生和女友Wendy林宛璇、林媽媽（中）一起去台中騎重機。（圖／孫生IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-02 08:44:192022-07-02 08:50:17

網紅YouTuber孫生熱愛重型機車，曾大手筆送上12萬的酷炫新車給有「電豹女神」之稱的女友Wendy（林宛璇），一起甜蜜騎車約會。他昨（1）日拍攝特別企劃影片，邀女友和林媽媽到台中進行「重機約會」，想在準丈母娘面前好好表現一下，沒想到突接到錯愕消息，最新一隻影片女主角竟然沒有重機駕照，導致剛上架就被迫下片，氣得他在IG怒罵「超殺小」，「大家全部白忙，因為妳一個人。」

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▲孫生（左三）去台中拍攝重機影片，突接到新片下架的壞消息。（圖／孫生IG）
▲孫生（左三）去台中拍攝重機影片，突接到新片下架的壞消息。（圖／孫生IG）
▲孫生在IG怒罵「做白工」。（圖／孫生IG）
▲孫生在IG怒罵「做白工」。（圖／孫生IG）
孫生表示，原本開心在台中拍攝驚喜企劃，孰料突然接到電話，得知合作的女主角年僅19歲尚未成年，根本無法考重機駕照，讓他當場傻眼，批評：「沒駕照不能上路這連國中生都知道吧？妳明明知道自己沒駕照，怎麼會平時上路甚至是來拍攝？我感到生氣是因為浪費我的人力，大家全部白忙，因為妳一個人。」

▲Wendy林宛璇慶祝23歲生日，推出生日寫真書。（圖／林宛璇提供）
▲Wendy林宛璇剛滿23歲生日，她透露自己有重機駕照。（圖／林宛璇提供）
網友替他感到委屈，同為網紅的郭鬼鬼還慫恿他拍片「直接炎上女主角」，不過，他回覆「沒必要」，不想公審當事人，也有人認為該女在影片自我介紹19歲，孫生拍片時理應注意到無照駕駛，「之前不做功課還怪人家害你們浪費時間，承認錯誤沒辦法，切割倒是很會」、「把事情推得一乾二淨，蠻矛盾的」，Wendy則出面緩頰，「真的要有駕照再拍片，我有駕照的唷！辛苦大家惹」。

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