孫生怒罵做白工！重機女無照害新片下架 網酸：秒切割
網紅YouTuber孫生熱愛重型機車，曾大手筆送上12萬的酷炫新車給有「電豹女神」之稱的女友Wendy（林宛璇），一起甜蜜騎車約會。他昨（1）日拍攝特別企劃影片，邀女友和林媽媽到台中進行「重機約會」，想在準丈母娘面前好好表現一下，沒想到突接到錯愕消息，最新一隻影片女主角竟然沒有重機駕照，導致剛上架就被迫下片，氣得他在IG怒罵「超殺小」，「大家全部白忙，因為妳一個人。」
孫生表示，原本開心在台中拍攝驚喜企劃，孰料突然接到電話，得知合作的女主角年僅19歲尚未成年，根本無法考重機駕照，讓他當場傻眼，批評：「沒駕照不能上路這連國中生都知道吧？妳明明知道自己沒駕照，怎麼會平時上路甚至是來拍攝？我感到生氣是因為浪費我的人力，大家全部白忙，因為妳一個人。」
網友替他感到委屈，同為網紅的郭鬼鬼還慫恿他拍片「直接炎上女主角」，不過，他回覆「沒必要」，不想公審當事人，也有人認為該女在影片自我介紹19歲，孫生拍片時理應注意到無照駕駛，「之前不做功課還怪人家害你們浪費時間，承認錯誤沒辦法，切割倒是很會」、「把事情推得一乾二淨，蠻矛盾的」，Wendy則出面緩頰，「真的要有駕照再拍片，我有駕照的唷！辛苦大家惹」。