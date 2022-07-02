內外因素壓抑！台股加速趕底　周線連四黑

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安聯投信台股團隊指出，今年市場變數大幅增加，近期在內外因素雙重壓抑下，使股市波動加大；外在因素持續受到國際總經情勢包括通膨、升息、地緣政治及消費需求下滑等因素干擾；內在因素則面臨部分資金轉向、或鬆動所帶來的較大賣壓。
回到基本面，安聯投信台股團隊認為，庫存調整帶來獲利下修風險也在持續發酵；此外，近期市場也出現大幅提前反應電子業下半年基本面可能不盡理想的預期，如6月終端需求明顯下滑、電源管理IC(PMIC)等從供應緊俏轉為跌價等。
安聯投信台股團隊分析，台股在一連串連鎖效應下、出現連日較大跌勢、加速趕底走勢。在各個產業上，則是持續出現風格轉換、從基本面預期最差的先跌、之後再輪到部分產業因籌碼面鬆動、面臨補跌及多殺多等狀況。
安聯投信台股團隊認為，現階段，台股仍將持續主要反應總體經濟面的不確定性，維持風格持續轉換、邊走邊看，等待聯準會有沒有釋出穩定市場信心的重要訊息。
展望後市，安聯投信台股團隊提到，現階段投資環境不確定性升高，盤勢變化快速，未來仍優先關注通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。