批王惠美不做不錯！楊子賢偕基層陸戰 助黃秀芳贏回彰化
民進黨本週正式徵召黨籍立委黃秀芳參選彰化縣長，挑戰現任縣長王惠美，年底彰化選戰將上演「女力對決」。在民進黨彰化縣議員參選人楊子賢過去擔任彰化競總青年部主任，就曾輔選黃秀芳連任立委，此次他再次集結青年部夥伴，並率隊前往市場宣傳，全面啟動陸戰輔選行程。
楊子賢表示，此次的訴求是「團結改變、彰化向前」，民進黨小雞候選人們苦苦盼望，終於等到黨中央徵召縣長候選人黃秀芳，但競選時間非常緊迫，每一刻都不能休息，過去4年王惠美執政，彰化發展嚴重停滯，全國最低薪的生活環境，年輕人不願留在家鄉發展，希望讓民眾了解有更好的縣長人選，換人做做看。
楊子賢批評，王惠美執政的表現，總歸四個字就是「不做不錯」，寧可放棄觀光效益，不敢承辦台灣燈會；寧可放任縣政建設空轉、縣府團隊幾乎都是代理職務，不願正式組建有專業、有效率的縣政團隊；寧可放過招商引資的機會，不能掌握彰化在全球淨零碳排趨勢下，發展綠能產業鍊的天然優勢，讓彰化成為風光大縣。
楊子賢表示，黃秀芳一直有著溫暖誠懇「用心聽、認真做」的人格特質，這點與王惠美有著非常巨大的落差，而過去從紓困振興民生、農業天然災害救助、餐飲業行銷補助，到推動淨零排放及彰化捷運的發展。這幾年來看到黃秀芳在彰化默默耕耘，到中央爭取資源，促進整個城市的進步。
楊子賢強調，剛進入7月份，自己馬上召集過去輔選黃秀芳競選連任立委的青年部夥伴，正式啟動陸戰輔選縣長候選人黃秀芳，選戰時程壓力很大，彰化發展腳步的時程更是刻不容緩，彰化青年需要一位真正理解青年需求，能夠允文允武熟悉彰化脈動的縣長。