修旦幾累！老婦臨櫃欲取款25萬交檢察官　警：假的啦！

高市警局鼓山分局龍華派出所副所長陳宏儒、警員莊子丞 1 日前往轄區瑞豐郵局進行反詐騙宣導時，發現坐在座椅上王姓老婦面有難色，員警趨前關心時，婦人還假裝若無其事，在員警進一步宣導近期常有的詐騙型態後，婦人才支支吾吾地說出 : 「檢察官和警察都說我卡到案子，要交保證金 25 萬才不用坐牢！」。幸好員警及時發現有異，阻止取款並斬釘截鐵掛保證「嘿攏系假ㄟ！」及時保住婦人老本。

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龍華派出所所長許志萍表示，員警再三保證檢察官和警察絕不會收取民眾任何保證金，婦人還一臉狐疑，副所長陳宏儒一句「真警察在你面前說的你不信，假警察電話中說幾句你就信嗎？」，才讓婦人道出原委。原來婦人稍早接獲一通自稱是臺北檢察官和警察的電話，對方嚴厲斥責婦人提供健保卡及帳戶供人洗錢，為證明清白需將名下金融機構存款交由檢察官保管，並恐嚇不准向任何人提及此事，否則將會馬上派人拘提到案。

許志萍指出，婦人在接獲自稱臺北的檢察官和警察來電，健保卡遭人利用涉及不法，需由檢察官代保管帳戶，並先繳交 25 萬元保證金，否則將會有牢獄之災，在假檢警一搭一唱、輪番言詞恐嚇下，婦人嚇得乖乖到郵局準備提款，幸好員警及時發現有異，阻止取款並斬釘截鐵掛保證「嘿攏系假ㄟ！」，才順利解除婦人心中疑慮。讓婦人相信這是一場詐騙，及時保住老本。