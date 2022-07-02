環保杯折5元賺翻！盤點2022五大熱賣杯款 「這牌」奪冠
7月1日起環保署減塑新制上路，消費者到連鎖超商、速食店、超市、飲料店等，自備杯子可現折5元。由於折扣有感，加上至少2萬家店數都適用，民眾自備杯子意願大增，預計迎來一波環保杯購買需求。《NOWnews今日新聞》取得momo購物網近期銷售排行，盤點最受歡迎的5大杯款。
根據momo購物網統計2022上半年環保杯銷售數據，綜觀銷售前5名的杯款，因應日常使用需求，輕巧、好清洗成為消費者首要關注焦點。至於容量規格則以480ml至600ml最受喜愛，對超商咖啡、手搖飲品來說，皆能適用盛裝。此外，考量每日基本補充水量、運動飲水需求，也帶動大容量杯款銷售上揚的趨勢。
momo購物網觀察發現，在選擇環保杯材質時，消費者較青睞保溫、保冰效果佳的不繡鋼，主流價格帶約落在899元至999元。考量到交替清潔使用，以及隨身攜帶、辦公室、教室等多個定點的使用需求，若推出優惠多入組合也成觸動下單的因素。
🟡2022上半年銷售排行
📍第1名：象印不鏽鋼彈開式保溫杯480ml
最大特色是超輕量規格，容量480ml、杯身重量僅約205g，加上One Touch單手即可開啟設計，便於隨身攜帶及飲用，而使用者最在意的清潔方面，除了本體可直接清洗，另有可分解中栓等設計，讓清洗更輕鬆。
📍第2名：虎牌夢重力不鏽鋼保溫杯500ml
同樣是知名保溫瓶品牌的TIGER虎牌，以夢重力系列保溫杯位居第2名，夢重力系列使用旋壓技術，因此瓶身更輕薄，外出攜帶較無負擔，號稱宇宙級的真空構造也使保溫保冰效果更佳。
📍第3名：象印不鏽鋼彈開式保溫杯600ml
季軍是大容量的象印不鏽鋼彈開式保溫杯600ml，更適合盛裝超商咖啡、手搖飲品的規格容量。
📍第4名：WOKY 手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml
提手設計好拿取，採用鈦陶瓷易潔層，適合盛裝各種飲品，且較不易殘留異味。
📍第5名：樂扣樂扣耐熱玻璃北歐風兩用隨行杯500ml
仙氣逼人的透明杯身網美系外型曾在網路掀起熱議，兩用喝法可直飲，或是搭配另附的吸管，銷量奪下第5名。