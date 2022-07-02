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女神變女僕！虎牙甜心娃娃音發射魔法　林襄：秒戀愛了

▲啦啦隊女神伊伊（左起）、沐妍、Yuri、林襄主持《女孩花啾玩》，扮成可愛女僕賣萌！（圖／沐妍FB）
▲啦啦隊女神伊伊（左起）、沐妍、Yuri、林襄主持《女孩花啾玩》，扮成可愛女僕賣萌！（圖／沐妍FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-02 11:56:092022-07-02 12:15:42

可愛是最無敵的！由啦啦隊女神林襄、伊伊、Yuri陳怡叡、沐妍等人組成的主持群，共同錄製新節目《女孩花啾玩》，挑戰不同生活體驗，最新一集化身超萌女僕，接受專業接待訓練，到女僕咖啡館服務客人，「虎牙甜心」伊伊用甜美聲音示範介紹美食，像隻小貓般用嘴巴把菜單翻開，超級萌的舉動，讓林襄也誇讚可愛，「我剛剛甚至戀愛了耶」！

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▲啦啦隊女神林襄（左起）、沐妍、Yuri、伊伊主持《女孩花啾玩》，可愛表情非常圈粉。（圖／沐妍FB）
▲啦啦隊女神林襄（左起）、沐妍、Yuri、伊伊主持《女孩花啾玩》，可愛表情非常圈粉。（圖／沐妍FB）
從沒穿過女僕裝的主持群，心情非常興奮，跟著學習一連串接待儀式，從帶入座位、介紹餐點的流程都要講可愛娃娃音，伊伊用日文歡迎客人入桌，蹲在餐桌邊跟主人的視線平行，像小貓咪的撒嬌模樣最受歡迎，連同為女生沐妍、林襄都說好心動。她們還學習女僕魔法咒語，用奶音說「喵喵、汪汪，用魔法讓餐點變好吃吧！」桌邊服務非常專業。

▲伊伊在桌邊賣萌介紹餐點，被讚太可愛！（圖／翻攝YouTube）
▲伊伊在桌邊賣萌介紹餐點，被讚太可愛！（圖／翻攝YouTube）
▲林襄、Yuri、沐妍、伊伊用娃娃音施魔法，笑說真的好難。（圖／翻攝YouTube）
▲林襄（左起）、Yuri、沐妍、伊伊學習用娃娃音施魔法，笑說真的好難。（圖／翻攝YouTube）
男顧客被女神魅力迷倒，加點了「地獄特調」，即使飲料口味太辣也誇讚好喝，聽到林襄說「主人，我最愛你了」，心都融化了，還跟著一起做施魔法步驟，更花錢購買和女僕合照的機會，算是非常捧場。主持群也展現誠意，大秀性感舞蹈和甜美歌聲，讓男粉絲心滿意足，過了一個愉快下午，笑說「以後可以每週都辦這個活動」。四位女神體驗一日女僕後都承認，要學會這麼多步驟，當女僕工作不容易！

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