男女到底有沒有純友誼？「1關鍵」決定會不會擦槍走火
「男女之間有沒有純友誼」一直是萬年考古題，經常成為情侶之間爭執的導火線，像是以閨密為名就能和對方沒有距離，或者女友一聽到就火大的關鍵字「只是乾妹妹」。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月來，關於「男女純友誼」話題的網路聲量表現，分析正反熱議焦點及網友看法。
觀察網友對於純友誼的看法，可以發現相信派的網友主張，只要對方不是自己的理想型，就有可能是純友誼，「雙方一定要有彼此在擇偶方面永遠不能接受的特質」、「如果對方外表不是喜歡的型，就會是純友誼」。意即在面對外在條件、人格特質不符合擇偶標準的人時，就有可能發展純友誼。
除了口味不對之外，多數網友也認為，當彼此太過熟悉就會是純友誼，相關討論包括：「朋友雖然很帥，但就是太熟了，所以沒想法」、「對我而言，彼此更像是兄妹，無法想像交往的樣子」，隨著認識時間增長，彼此關係越來越熟悉，反而少了神秘感，也減輕曖昧的可能性。
反觀不相信純友誼的網友論點，可以發現許多人都認為，根本不可能有純友誼，一定至少有一方曾有好感，每段友誼關係的開始，必然是某一方有所付出，更有網友直言，「那些相信有純友誼的人，多半是被暗戀而不自知，或故意裝傻。」
另一方面，反駁上述「太熟不可能在一起」的說法，很多人反而認為會日久生情，尤其傾向跟熟人交往的網友，「一定要認識這個人一年以上，覺得蠻暸解他才可能有好感，所以純友誼到後來都可能變曖昧」。或是會一直想保持聯絡的好友，有可能是對方具有優秀特質，因此稍有不慎就可能動情。