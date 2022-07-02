綠營側翼抹黑柯志恩 國民黨不排除提告抓台灣民主蠹蟲
國民黨徵召柯志恩參選高雄市長，當時柯志恩就公開呼籲民進黨與高雄市長陳其邁，希望進行一場君子之爭。不料，前日綠營側翼利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑柯志恩及其家人；昨日又再度出動化名「翁達瑞」的匿名粉專，胡亂拼湊資訊，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊柯志恩，中國國民黨文傳會副主委林家興痛批，綠營如此造謠抹黑，敗壞選風莫此為甚，更嚴重傷害台灣民主，難道不造謠、不丟泥巴，綠營就不會選舉了嗎？
林家興指出，化名「翁達瑞」的匿名粉專劣跡斑斑，早前自稱「旅美教授」多次發表「儻論」指點他人學術成就、宣稱要幫郭董「上法律課」，實際上卻屢屢運用抹黑造謠的不實手法攻擊各個在野黨的從政民代，甚至也被告上法院，並經各界認定是深綠側翼以及檢方認證的一位陳姓台籍教授。在「翁達瑞」到處質疑別人學術成就的同時，卻從來不曾說清楚自己的本名、在哪些學校任教，更不用提出自己的論文讓外界檢視，已被公認是綠營的網路學術打手，毫無公信力可言。
林家興表示，相較於柯志恩執行長能夠立刻發出七點聲明完整交代自己的學術歷程與成就，包括歷年研究獲得國科會13次的研究獎勵，以及校內無數次的肯定，學術專業不容質疑，反觀翁達瑞等綠營側翼只敢在網路上匿名胡亂拼湊不實資訊攻擊，這種用匿名粉專爆料的抹黑風氣，傷害公共討論的氛圍、敗壞選風，更嚴重打擊台灣民主深化，非常不可取，難道這就是綠營的選戰風格？不丟泥巴就不會選舉了嗎？
林家興強調，綠營在柯志恩參選隔天就開始用各方側翼猛烈攻擊，顯見柯志恩的正面形象、專業歷練與能耐都確實對陳其邁造成很大威脅。儘管柯志恩執行長已表明不喜興訟、不願意增加司法機關負擔，但若綠營相關側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，絕對會依照選罷法及相關法律逕行提告，遏制如此敗壞公共討論的選戰歪風，更要讓這些破壞台灣民主的蠹蟲無所遁形。