快訊／本土確診+34748！死亡個案增96人　境外移入79例

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指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為61例男性、35例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、90例具慢性病史、61例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月2日至6月29日，死亡日期介於6月15日至6月29日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增79例境外移入個案中，為48例男性，31例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自英國(4例)，美國(2例)，波蘭、西班牙、越南、泰國、印尼、韓國、法國、比利時、菲律賓、義大利、荷蘭、馬來西亞及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日介於今年6月12日至7月1日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,524,061例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,681,626例排除)，其中3,837,856例確診，分別為14,799例境外移入、3,823,003例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,868例COVID-19死亡病例，其中6,853例本土，個案居住縣市分布為新北市1,708例、臺北市896例、臺中市632例、高雄市583例、桃園市556例、臺南市435例、彰化縣341例、屏東縣279例、雲林縣177例、南投縣173例、基隆市172例、宜蘭縣148例、苗栗縣133例、嘉義縣122例、花蓮縣113例、新竹縣108例、嘉義市106例、臺東縣89例、新竹市64例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。