綠誰戰新北遲未定 羅致政心寒：市長選戰「就不管了」
新北市長侯友宜近來飽受爭議，連任之路增添變數，惟民進黨至今尚未提出人選，沒有母雞讓新北議員與基層皆憂心且浮動。原先被視為阻斷侯友宜連任的熱門人選、新北市民進黨立委羅致政今（2）日向《NOWnews今日新聞》記者證實，新北市幅員遼闊，只剩下4個多月的時間實在跑不完行程，黨內遲遲不拍板人選，讓他心灰意冷，新北市長這一局「就不管了」，預計明日會透過臉書向新北市民與黨內說明自己的心境。
即使現任新北市長侯友宜爭議不斷，民進黨至今仍沒有推出新北市長人選，5月份就傳出羅致政將被徵召提名，當時羅也積極備戰；惟又過了2個多月，選舉時間一步步流逝，黨中央還是沒有拍板定案，羅致政今日也向記者坦言，確實覺得「慼心」（台語：心灰意冷）了。
羅致政也向記者表示，提名時間拖太久了，明天會透過臉書完整向外界說明自己的心境，新北市長這一局「就不管了」。
事實上，羅致政上月30日受訪時就說，選戰剩不到5個月，如果黨沒有其他人有意願，黨認為有需要，他當然會認真思考，但因為時間很緊迫，會謹慎思考有沒有能力跟時間打這個選戰；不過提名徵召決定權在選對會，時程、人選都不是他們可以決定。