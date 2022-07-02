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鹿茸盛產期！民眾搶進補　選購看標章再抽好禮

▲農委會表示，國人可以選購具有「國產鹿茸標章」認證的新鮮現採國產鹿茸及鹿茸產品，不要購買來路不明鹿茸，才能安心又有保障。（圖／農委會提供）
▲農委會表示，國人可以選購具有「國產鹿茸標章」認證的新鮮現採國產鹿茸及鹿茸產品，不要購買來路不明鹿茸，才能安心又有保障。（圖／農委會提供）

記者許若茵／台北報導

2022-07-02 13:36:23

受到新冠肺炎疫情影響，民眾防疫與保健觀念大為提升，且近期正值國產鹿茸盛產期間，許多人都爭相購買進補身體。農委會表示，國人可以選購具有「國產鹿茸標章」認證的新鮮現採國產鹿茸，不要購買來路不明鹿茸，才能安心又有保障。

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農委會說明，鹿茸是長在牡鹿額骨突出物（角座）上，尚未完全骨化的鹿角，外面覆蓋一層含有細密絨毛的迷夫，內含有豐富血液。依據110年畜牧類農情統計調查結果，我國養鹿戶數約有531戶，飼養共約1萬6700頭鹿隻，每年3至6月期間為台灣水鹿採收鹿茸的季節，緊接著6至9月由梅花鹿及紅麋鹿接棒，整體鹿茸採收期長達半年之久。

農委會指出，為提升養鹿業者飼養效率，畜產會與中華民國養鹿協會自94年起共同舉辦鹿茸重量比賽，藉由良性競爭促進鹿農交流並強化飼養管理、疾病防治及選拔育種等觀念與技術，使產茸量逐年成長，台灣水鹿大茸組以一頭產茸最重495臺兩及頭剪組一頭產茸323.6臺兩為榜上紀錄。

農委會表示，為鼓勵民眾購買鹿茸滋養身體，同時大力支持國產鹿茸產業，由畜產會與中華民國養鹿協會、中華民國鹿產品運銷合作社及業者共同加碼推出「買鹿茸抽好禮」活動，民眾凡於8月31日前至國產鹿茸標章示範戶購買具標章之產品，並掃描標章上QR Code即可參加活動，總共30項大獎，價值超過30萬元好禮等民眾帶回家。

▲國產鹿茸標章（圖／農委會提供）
▲國產鹿茸標章（圖／農委會提供）
營養師高敏敏說，「不論是中西方，鹿茸都被認為是珍貴的食補藥材，有助於幫助調節體質、增強體力、維持健康」，農委會也呼籲，國產鹿茸更是值得國人選用的天然養生品，為增強體力及維持健康的最佳選擇，民眾切勿購買來路不明鹿茸，民眾購買前須認明選購具「國產鹿茸標章」之產品，及由中華民國養鹿協會及中華民國鹿產品運銷合作社輔導開發之鹿茸加工產品，才能吃得安心又能保障自身權利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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