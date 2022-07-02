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金曲紅毯／小S死亡芭比粉超兇　「衣服全剪開」嚇壞黃宣

▲小S以破洞裝搭配貼腿褲亮相。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小S以破洞裝搭配貼腿褲亮相。（圖／NOWnews攝影中心）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-02 19:14:482022-07-02 19:18:46

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，擔任頒獎嘉賓的小S（徐熙娣）以粉紅色洞洞裝大露南半球，放話明年一定要搶一座金曲獎，黃宣看到她直說自己在發抖。

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小S頂著俐落短髮，額頭及下顎抹上粉紅色顏料，穿同色系長袖蝴蝶結裝現身，手臂和下胸、腰際布料全剪開，美體及C罩杯雙峰若隱若現，才被稱讚口條佳的黃宣，見到小S立刻結巴，坦言很喜歡對方，小S回說：「我才欣賞你！」今年推出新專輯的她，撂話明年勢必要抱一座金曲獎回家。

▲小S巧露南半球。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼小S巧露南半球。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼小S巧露南半球。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小S零贅肉纖腿搶鏡。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小S零贅肉纖腿搶鏡。（圖／NOWnews攝影中心）
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。（編輯：楊穎軒）

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