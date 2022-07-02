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金曲33／金馬失利！茄子蛋奪年度歌曲：很不真實

▲茄子蛋奪年度歌曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲茄子蛋奪年度歌曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-02 20:03:392022-07-02 20:18:58

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，稍早得獎名單開出，年度歌曲由電影《當男人戀愛時》主題曲、茄子蛋演唱的《愛情你比我想的閣較偉大》奪下，最佳新人獎則被雙人音樂組合珂拉琪抱走。

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《愛情你比我想的閣較偉大》去年在金馬獎最佳原創電影歌曲敗給艾怡良《我這個人》，茄子蛋分享第一個拿獎的感覺，「現在才準備開機，很不真實，太快了！希望（典禮）11點結束」，被問會不會覺得主持人羅時豐講話太慢，茄子蛋笑說：「沒有！我們超愛姑丈！」直言第一次為電影做主題曲，一聽到導演是殷振豪， 便義不容辭接下任務。

▲茄子蛋向許瑋甯、邱澤獻上祝福。（圖／茄子蛋臉書）
▲《愛情你比我想的閣較偉大》奪年度歌曲獎。（圖／茄子蛋臉書）
▲茄子蛋開胡抱獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲茄子蛋開胡抱獎。（圖／NOWnews攝影中心）
珂拉琪以黑馬之姿，打敗知名度較高的許光漢，拿走最佳新人，珂拉琪表示，他們把自己的音樂獻給所有為了性別、種族、語言而努力的人。

▲珂拉琪獲頒金曲新人。（圖／NOWnews攝影中心）
▲珂拉琪獲頒金曲新人。（圖／NOWnews攝影中心）
金曲獎承辦單位台視LIVE轉播頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

其他播出平台還包括金曲官方網站、全球YouTube金曲頻道（台灣及海外授權地區除外）、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、YouTube-Taiwan Plus（印尼、越南、寮國、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、印度、日本）等都會播出。（編輯：楊穎軒）

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