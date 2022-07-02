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全家仙女紅茶買1送1！網教「省錢喝法」：原來可以這樣買

▲全家在2日、3日推出最後兩天仙女紅茶買1送1，網友分享不用一次硬喝兩杯、但能趁半價狂買的省錢法。（圖／業者提供）
▲全家在2日、3日推出最後兩天仙女紅茶買1送1，網友分享不用一次硬喝兩杯、但能趁半價狂買的省錢法。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-02 14:31:052022-07-02 14:33:24

全家超商近來狂打周末優惠，限時六日兩天舉辦「康康5」，5樣商品5折起，其中一款就是粉絲最愛的仙女紅茶，不只強勢回歸，還祭出買一送一。但一次買兩杯喝不完怎麼辦，就有網友曬出令人大開眼界的囤貨招式，連喝了多年的民眾都恍然大悟：「原來可以這樣買」。

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全家今（2）明兩天限時推出仙女紅茶買1送1，若是自帶杯子購買，加上環保減免5元優惠，兩杯仙女紅茶共35元，平均單杯17.5元。網友在臉書社團分享，趁仙女紅茶買一送一時，可多囤一些茶磚，再自己加牛奶升級加量成鮮奶茶，在家慢慢沖泡來喝。

▲網友分享只買茶磚的做法，回家自行升級成鮮奶茶慢慢喝。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
▲網友分享只買茶磚的做法，回家自行升級成鮮奶茶慢慢喝。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
只買茶磚的做法引起眾人關注：「超划算，一定要買起來」、「原來可以只買茶磚」、「我也是買茶磚回來自己調」、「已在群組+10」、「這套成鮮奶茶真的好喝」，不過也有民眾覺得仙女紅茶太甜，但無法自行調整糖量，惋惜「不要那麼甜會更好喝」。

仙女紅茶在2019年推出後，一直是店內人氣飲品，每次限時回歸都會引發話題。最大關鍵就在於紅茶冰磚，是超商通路第一次將茶葉沖泡出來的茶汁，快速冷凍製成冰茶磚，讓店員用熱水沖泡就能還原紅茶本味，因此才有內行的網友想出請店員別沖泡、只買冰磚回家的囤貨法。

過去也有網友分享仙女紅茶的茶磚泡法，除了放到退冰直接加鮮奶喝，若是家中有微波爐，把茶磚倒入可微波容器，加入450ml溫水或熱水，再微波至想要的溫度即可。如果想沖泡鮮奶茶，可加入350ml熱水就好，其他份量由鮮奶補足。或是也能自行加入檸檬冰角，變成酸酸甜甜的檸檬紅茶。

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