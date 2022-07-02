LINE Pay「每日回饋」懶人包！這天買星巴克賺10%點數

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7/31止，用戶到VROOM Gokart卡丁車體驗館、E7 Play等室內遊樂場可點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「室內遊樂場」標籤，領取單筆滿300元可折30元的優惠券;密室逃脫活動店家消費滿2,000元可享LINE POINTS 100點; 桌遊活動店家滿800元立即享LINE POINTS 5%回饋。
7/16~8/14LINE Pay串連小涼院霜淇淋專賣店、路地冰の怪物、莉莉水果店等全台特色冰店，點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「消暑冰品」標籤，可領取消費滿200元折20元的優惠券，綁定中國信託LINE Pay卡最高再享LINE POINTS 4%回饋。
LINE Pay更串連康是美、麥當勞、星巴克、Uber Eats打造「天天LINE Pay日」，用戶天天都能享LINE Pay回饋，首波參與品牌自7/1日起齊推優惠，其中星巴克周五消費滿150元送LINE POINTS 15點，幅度高達10%。
週一：康是美單筆消費滿666元享LINE POINTS 6%回饋
週二、三、四：麥當勞筆筆消費皆享LINE POINTS 3%回饋
週五：星巴克單筆消費滿150元享LINE POINTS 15點
週六、日 : Uber Eats單筆消費滿299元可抽LINE POINTS 66點紅包，綁定富邦J POINTS卡再享LINE POINTS 6%回饋
IKEA線上購物平台也正式上線，7/7~ 8/6消費不限金額享LINE POINTS 6%回饋，綁定指定銀行信用卡或一卡通MONEY再獲額外加碼的4%回饋，等同最高可享LINE POINTS 10%回饋，滿3,500元再抽紅包有機會獲得LINE POINTS 500點。