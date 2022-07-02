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LINE Pay「每日回饋」懶人包！這天買星巴克賺10%點數

▲LINE Pay迎接暑假來臨，針對在地吃喝玩樂消費提供加碼回饋，還有機會抽中機票和租車優惠。(圖／官方提供)
▲LINE Pay迎接暑假來臨，針對在地吃喝玩樂消費提供加碼回饋，還有機會抽中機票和租車優惠。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-02 16:00:00

LINE Pay網羅超過350家品牌推出「LINE Pay玩味生活節」祭好康，7/31前用戶於活動店家付款3次並在抽獎登錄頁完成活動登錄，還有機會把華信航空國內航線機票和Klook租車3,000元折抵優惠帶回家，首波活動同步開跑，康是美、麥當勞、星巴克、Uber Eats支付優惠輪番登場。

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 「LINE Pay玩味生活節」首站集結國內逛街旅遊享樂情報，8/15前超過百家宜花東特色店家消費，可享LINE POINTS 6%回饋，點選LINE Pay「合作通路」地圖的「遊宜花東」標籤再領取30元優惠券。

即日起～8/28在MITSUI OUTLET PARK購買商品消費滿2,000元即可抽紅包。Klook於 7/23中午12:00~7/26上午11:59推「飯店go爽日」快閃滿額贈LINE POINTS 5%回饋。

▲LINE Pay今（7）驚爆個資外洩，官方坦承台灣7萬筆資料遭到外部瀏覽，但未造成其他影響或損害。（圖／LINE Pay提供）
▲點選LINE Pay內的合作通路，可以查詢各種優惠。（圖／LINE Pay提供）
7/31止，用戶到VROOM Gokart卡丁車體驗館、E7 Play等室內遊樂場可點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「室內遊樂場」標籤，領取單筆滿300元可折30元的優惠券;密室逃脫活動店家消費滿2,000元可享LINE POINTS 100點; 桌遊活動店家滿800元立即享LINE POINTS 5%回饋。

7/16~8/14LINE Pay串連小涼院霜淇淋專賣店、路地冰の怪物、莉莉水果店等全台特色冰店，點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「消暑冰品」標籤，可領取消費滿200元折20元的優惠券，綁定中國信託LINE Pay卡最高再享LINE POINTS 4%回饋。

LINE Pay更串連康是美、麥當勞、星巴克、Uber Eats打造「天天LINE Pay日」，用戶天天都能享LINE Pay回饋，首波參與品牌自7/1日起齊推優惠，其中星巴克周五消費滿150元送LINE POINTS 15點，幅度高達10%。

週一：康是美單筆消費滿666元享LINE POINTS 6%回饋

週二、三、四：麥當勞筆筆消費皆享LINE POINTS 3%回饋

週五：星巴克單筆消費滿150元享LINE POINTS 15點

週六、日 : Uber Eats單筆消費滿299元可抽LINE POINTS 66點紅包，綁定富邦J POINTS卡再享LINE POINTS 6%回饋

▲ 台北IKEA敦北店正式對外宣布，將在4月26日停止營業，讓大批網友超級不捨，而就曾有網友好奇「IKEA什麼商品CP值最高」，貼文一出，眾人狂推1美食。（示意圖／取自 pixabay ）
▲ IKEA線上購物平台也正式支援LINE Pay，7/7~ 8/6最高可享LINE POINTS 10%回饋。（示意圖／取自 pixabay ）
IKEA線上購物平台也正式上線，7/7~ 8/6消費不限金額享LINE POINTS 6%回饋，綁定指定銀行信用卡或一卡通MONEY再獲額外加碼的4%回饋，等同最高可享LINE POINTS 10%回饋，滿3,500元再抽紅包有機會獲得LINE POINTS 500點。​​

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