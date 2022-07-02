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言承旭寵她11年！陳美鳳66歲生日收紅玫瑰　超甜暱稱曝光

▲陳美鳳66歲生日收言承旭玫瑰花。（圖／民視）
▲陳美鳳66歲生日收言承旭玫瑰花。（圖／民視）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-02 15:01:55

藝人陳美鳳受邀擔任第33屆金曲獎頒獎人，昨（1日）在66歲生日當天，她南下到高雄先做準備，回到飯店的時候，陳美鳳收到兩束超美麗的花束，一個是飯店老闆送的牡丹花，一個是她的「小太陽」言承旭送的紅玫瑰，卡片寫著：「最親愛的鳳鳳，祝福生日快樂，小太陽Jerry。」讓她又驚又喜，直呼11年來的生日，他都沒缺席，儘管她在高雄準備工作，言承旭也趁空檔跟她視訊連線唱生日快樂歌，讓她笑咪咪。

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▲言承旭連續11年幫陳美鳳過生日。（圖／民視）
▲言承旭連續11年幫陳美鳳過生日。（圖／民視）
陳美鳳生日過得很難忘，一早搭計程車要去高鐵站的時候，陳美鳳分享司機真的很貼心，突然用音響播生日快樂歌，原來司機聽到她的助理跟朋友講電話，對方一開口就是高分貝的喊「生日快樂」，讓司機決定安排這樣的驚喜，陳美鳳說「真的是開啟了幸福的一天」，睡前她也收到公司同事送的小太陽蛋糕，知道她不太吃甜食，但生日儀式感也不能少，讓壽星陳美鳳直呼：「真的很感動又難忘！」

▲言承旭參與錄製真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》。（圖／翻攝披荊斬棘的哥哥微博）
▲言承旭稱陳美鳳「鳳鳳」。（圖／翻攝披荊斬棘的哥哥微博）
陳美鳳也透露為了頒獎典禮做足準備，在服裝上跟林薇高訂禮服品牌LINWEI及Tiger老師來回討論近1個月，造型將以深V性感線條設計、立體剪裁墊肩呈現氣場，價值近千萬；而陳美鳳表示這一次要和以往的商演或頒獎典禮區隔，造型師特別找來「BOUCHERON」珠寶贊助的整套典雅鑽石耳環、項鍊、戒指跟腕錶，星光閃閃超過8位數，現場更出動保全維安，她說難得有頒獎典禮回到南台灣，一定要展現滿滿的誠意。

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