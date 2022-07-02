MLB／Torkelson臉險遭球吻 紅腫一片超驚悚
底特律老虎跟堪薩斯皇家系列戰首戰，7局下半無人出局一二壘有人，輪到老虎隊新秀Spencer Torkelson打擊時，遭到皇家投手Brad Keller一顆88英里(約142公里)的失控變速球，直接往頭部方向飛過去，砸在頭盔上，還好Torkelson戴的是C型頭盔，所以沒造成太大傷害，但是臉部馬上紅腫一片，也立刻退場休息，隨即接受腦震盪檢測，結果是陰性。
Keller在砸到Torkelson之後馬上向他致歉，並在投出觸身球後被換下場，Keller賽後也說「我很討厭這樣結束我的投球工作，砸到Torkelson是我不想看到的，我很高興聽到他沒事」，而這顆觸身球也是Keller本賽季投出的第1次觸身球。
「任何人被觸身球砸到頭附近都是很可怕的」老虎總教練A.J. Hinch表示，「還好他的C型頭盔保護了他，我認為他肩膀往上抬的動作也保護了他的臉，目前他的狀況都在往好的地方前進」，Hinch也表示Torkelson下一場比賽不會出現在先發名單上，但如果檢查後沒問題，應該能讓他待在替補席。
最後這場比賽，皇家以3比1擊敗老虎，Brad Keller繳出6局5K無失分的表現，拿下賽季第3勝，兩隊的勝差僅差1場，下一場比賽老虎再輸，就會跟皇家並列美聯中區爐主的位置。