颱風襲擊！香港工程船斷裂30人逃生 港媒形容：怒海救援
芙蓉颱風（CHABA，香港稱暹芭）襲向中國廣東省一帶，並掠過香港附近海域，當地1艘工程船2日在距離香港西南方160海里（約300公里）的海域發生事故，斷成2截，30名船員已棄船逃生，截至發稿時間為止，還有27人待搜救。
綜合港媒報導，香港政府飛行服務隊2日清早於社交媒體上表示，約7點25分接獲香港海上救援協調中心（MRCC）通知，1艘工程船於香港西南方海域發生事故，船身斷成2截，約30名船員棄船逃生，政府飛行服務隊獲報後立即派出直升機搜救。
報導指出，香港政府飛行服務隊共出動1架定翼機、3架直升機到場，不過一開始因天候太差，救援行動困難重重，海面又掀起大浪，加上出事的位置正好是颱風眼，天氣情況最差。
雖然香港交通運輸部南海救助局的海洋救助船，事發後不久也已經到達現場，但現場風速高達每小時144公里，能見度僅500公尺，搜救亦十分困難。
報導提到，受到芙蓉颱風影響，風強雨驟，香港昨天晚上就從3號風球升高到8號風球，預計到2日下午4點前，都會維持這個警戒層級，學校也因此停課、巴士停駛，地鐵部分路段暫停服務。
在掠過香港後，芙蓉颱風已登陸廣東省茂名市電白區，據悉省內還出現水龍捲，中國氣象局1日已升級啟動颱風3級應急響應，並分別聯同水利部及自然資源部，發布黃色山洪災害氣象預警和地質災害氣象風險預警。