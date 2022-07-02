金曲33／陶晶瑩、小S頒獎 具俊曄突現身「中文打招呼」
第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，其中2位大咖主持人陶晶瑩、小S難得同台擔任頒獎嘉賓，這次也攜手打頭陣，頒發「年度歌曲獎」，「國民姐夫」具俊曄也驚喜現身，誠意十足地開口說中文和大家打招呼，讓現場瞬間掀起高潮。
身為「金曲祖師娘」的陶晶瑩、小S一出場就自帶氣場，小S對著陶晶瑩說：「雖然我們都是資深藝人，現場太多年輕人，我們語速還是快一點比較好。」另外，羅時豐過去拍攝感冒膠囊廣告爆紅，2人就虧他是「感冒膠囊男神」，小S還吐槽陶晶瑩「時代感」不輸給羅時豐，陶晶瑩則稱讚小S的《康熙來了》即使已經停播，至今仍相當多人觀看。
小S與陶晶瑩對話到一半突然變得激動，還口誤自稱是主持人，接著突然跳起《Bing Bing Bing》的經典舞步，怎料下秒具俊曄就突然從後台出場，還用中文和現場嘉賓問好：「大家好，我是光頭，這是我的小姨子，你們是我的朋友！」
主持人羅時豐與Karencici替典禮揭開序幕後，就以一身正式又性感的套裝登場，結實的雙臂十分吸睛，還自嘲自嘲：「要找我主持就不能怕超時，因為我講話語速較慢。」更說自己是未上妝的韋禮安，也坦言出道37年後，真的沒想過會擔任金曲獎的主持人。