高市今增4383例　高市府疫苗接種假日無休

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根據統計65歲以上長輩盛行率為12.01%，潘炤穎也建議臨床照護醫師於接獲派案時盡早評估並處方抗病毒藥物，符合用藥者應於出現症狀5日內及時用藥，可有效降低死亡率及重症率。且 65歲以上長輩於7/31前完成接種第4劑疫苗者，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。
此外，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6/28起前往社區接種站施打疫苗，請前往接種的長輩記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單及意願書，獨居、重大傷病、行動不便的長輩，請向區公所聯繫安排計程車接送或申請到宅接種服務，請大家盡量把握機會，儘速完成接種。
潘炤穎也指出，高雄市新冠肺炎確診個案97.3％為輕症或無症狀而進行居家照護，目前負壓隔離及專責病房總計2,039床，空床率59.4%；加強型防疫旅館總計484床，空床率89.0%；潘炤穎提醒假日期間出現上呼吸道症狀的民眾，仍請儘速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢。相關看診資訊，民眾可逕上高雄市政府全球資訊網首頁或點選「關懷包、篩檢站、醫療診所看這裡」綜合查詢系統進行查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。