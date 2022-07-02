高市今增4383例　高市府疫苗接種假日無休

高雄市今 (2) 日新增 4,383 例確診個案，盛行率 15.96% ，衛生局簡任技正潘炤穎表示，情穩定趨緩，市府為提供符合接種對象儘速完成疫苗接種，假日無休，今天除安排 10 站社區接種站發單通知 24,580 位 65 歲以上長輩接種疫苗外，今、明兩天在捷運美麗島站及捷運左營站 3 捷運站設置接種站，提供所有符合接種對象的市民朋友進行疫苗接種。

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▲7月2日高市府疫情總覽。（圖／高市府提供）

▲7月2日高市確診個案各年齡層發生率7日平均移動線圖。（圖／高市府提供）

衛生局也提醒，特別是 12-17 歲尚未接種第三劑疫苗的青少年朋友以及可接種第四劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往接種疫苗。

▲高市府特別提醒第四劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往接種疫苗。。（圖／高市府提供）

根據統計 65 歲以上長輩盛行率為 12.01% ，潘炤穎也建議臨床照護醫師於接獲派案時盡早評估並處方抗病毒藥物，符合用藥者應於出現症狀 5 日內及時用藥，可有效降低死亡率及重症率。且 65 歲以上長輩於 7/31 前完成接種第 4 劑疫苗者，市府將加碼贈 700 元禮券及快篩試劑 2 支。

此外，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於 6/28 起前往社區接種站施打疫苗，請前往接種的長輩記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單及意願書，獨居、重大傷病、行動不便的長輩，請向區公所聯繫安排計程車接送或申請到宅接種服務，請大家盡量把握機會，儘速完成接種。

▲7月2日高市醫療防疫量能統計表。（圖／高市府提供）