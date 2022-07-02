COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高市今增4383例　高市府疫苗接種假日無休

▲衛生局簡任技正潘炤穎表示，情穩定趨緩，市府為提供符合接種對象儘速完成疫苗接種，假日無休。（圖／高市府提供）
▲衛生局簡任技正潘炤穎表示，情穩定趨緩，市府為提供符合接種對象儘速完成疫苗接種，假日無休。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-02 16:40:14

高雄市今(2)日新增4,383例確診個案，盛行率15.96%，衛生局簡任技正潘炤穎表示，情穩定趨緩，市府為提供符合接種對象儘速完成疫苗接種，假日無休，今天除安排10站社區接種站發單通知24,58065歲以上長輩接種疫苗外，今、明兩天在捷運美麗島站及捷運左營站3捷運站設置接種站，提供所有符合接種對象的市民朋友進行疫苗接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲7月2日高市府疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲7月2日高市府疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲7月2日高市確診個案各年齡層發生率7日平均移動線圖。（圖／高市府提供）
▲7月2日高市確診個案各年齡層發生率7日平均移動線圖。（圖／高市府提供）
衛生局也提醒，特別是12-17歲尚未接種第三劑疫苗的青少年朋友以及可接種第四劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往接種疫苗。

▲高市府特別提醒第四劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往接種疫苗。。（圖／高市府提供）
▲高市府特別提醒第四劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往接種疫苗。。（圖／高市府提供）
根據統計65歲以上長輩盛行率為12.01%，潘炤穎也建議臨床照護醫師於接獲派案時盡早評估並處方抗病毒藥物，符合用藥者應於出現症狀5日內及時用藥，可有效降低死亡率及重症率。且 65歲以上長輩於7/31前完成接種第4劑疫苗者，市府將加碼贈700元禮券及快篩試劑2支。

此外，為方便長輩就近接種疫苗，市府針對符合接種期程的長輩逐戶發放通知單，安排於6/28起前往社區接種站施打疫苗，請前往接種的長輩記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單及意願書，獨居、重大傷病、行動不便的長輩，請向區公所聯繫安排計程車接送或申請到宅接種服務，請大家盡量把握機會，儘速完成接種。

▲7月2日高市醫療防疫量能統計表。（圖／高市府提供）
▲7月2日高市醫療防疫量能統計表。（圖／高市府提供）
潘炤穎也指出，高雄市新冠肺炎確診個案97.3％為輕症或無症狀而進行居家照護，目前負壓隔離及專責病房總計2,039床，空床率59.4%；加強型防疫旅館總計484床，空床率89.0%；潘炤穎提醒假日期間出現上呼吸道症狀的民眾，仍請儘速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢。相關看診資訊，民眾可逕上高雄市政府全球資訊網首頁或點選「關懷包、篩檢站、醫療診所看這裡」綜合查詢系統進行查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

修旦幾累！老婦臨櫃欲取款25萬交檢察官　警：假的啦！

影響療效　抗病毒藥物Paxlovid不建議和清冠一號同時服用

黃子洋酒駕釀1死3傷躲過殺人罪　雄檢：將提上訴

小汽車節打造「消防高雄分隊」、歡樂園遊區迎暑假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀