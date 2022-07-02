COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

金曲紅毯／女歌手「7洞齊開」露酥胸　火辣戰袍狂洩春光

▲女歌手Haezee角逐金曲獎最佳新人。（圖／NOWnews攝影中心）
▲女歌手Haezee角逐金曲獎最佳新人。（圖／NOWnews攝影中心）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-02 17:19:192022-07-02 17:30:49

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，角逐最佳新人的Haezee（黃瑋昕）穿著超辣開洞裝步上紅毯，豐滿南半球呼之欲出，吸引全場目光，她也帶著「幸運物」媽媽方淑華一起現身，為她加持得獎運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Haezee表示自己防護措施黏緊緊，不用擔心走光，她維持身材靠健身做運動，之前在美國典禮看到這件禮服，選中穿它走紅毯，服裝充分展現企圖心，高衩設計放送修長美腿，媽媽看過這麼辣的打扮嗎？她說：「今天才看到，我覺得那應該無法接受。」媽媽也笑說年輕時沒女兒這麼辣。

▲女歌手Haezee「7洞齊開」酥胸遮不住。（圖／NOWnews攝影中心）
▲女歌手Haezee「7洞齊開」酥胸遮不住。（圖／NOWnews攝影中心）
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

第33屆金曲獎高雄登場　「4大亮點」絕對別錯過

專訪／TRASH佛系看金曲！選不出對手　日出夕陽沒法比

壞特?te預告美背「降肉」金曲紅毯！認真追星要跟小S合照

小S上吐下瀉掛急診「恐缺席金曲獎」　身體現況曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀