金曲紅毯／女歌手「7洞齊開」露酥胸 火辣戰袍狂洩春光
第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，角逐最佳新人的Haezee（黃瑋昕）穿著超辣開洞裝步上紅毯，豐滿南半球呼之欲出，吸引全場目光，她也帶著「幸運物」媽媽方淑華一起現身，為她加持得獎運。
Haezee表示自己防護措施黏緊緊，不用擔心走光，她維持身材靠健身做運動，之前在美國典禮看到這件禮服，選中穿它走紅毯，服裝充分展現企圖心，高衩設計放送修長美腿，媽媽看過這麼辣的打扮嗎？她說：「今天才看到，我覺得那應該無法接受。」媽媽也笑說年輕時沒女兒這麼辣。
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。
金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。