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金曲紅毯／賴慧如「胸前裂大縫」　深長事業線辣翻

▲賴慧如金曲戰袍火辣開中洞，秀出豐滿好身材。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴慧如金曲戰袍火辣開中洞，秀出豐滿好身材。（圖／NOWnews攝影中心）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-02 18:30:282022-07-02 18:57:12

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，賴慧如以《愛毋是一種罪》入圍最佳台語女歌手，搶奪歌后獎座氣場全開，賴慧如拼接式戰袍中洞大開，豪曬火辣東西半球，下半身裙襬開高衩，性感美腿若隱若現。

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▲賴慧如禮服開高衩展示女神級美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴慧如禮服開高衩展示女神級美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
賴慧如勤做有氧健身雕塑體型，豐滿D罩杯美胸毫無縮水，她沒做防護措施塞進火辣禮服，「老師做很貼，不怕露！」入圍台語歌后一夜難眠，賴慧如坦言：「誰睡得著？第一次入圍，我還很怕今天紅毯會跌倒。」可惜阿嬤受傷無緣陪她走紅毯，賴慧如說：「不要擔心，下次再帶妳走紅毯，阿嬤我愛妳。」

▲賴慧如霸氣搶金曲歌后。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴慧如霸氣搶金曲歌后。（圖／NOWnews攝影中心）
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。
 

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