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金曲紅毯／66歲陳美鳳脫衣全場嗨爆　堅挺美胸裹薄紗

▲陳美鳳穿著亮片褲裝配戴珠寶，紅毯行頭8位數。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳美鳳穿著亮片褲裝配戴珠寶，紅毯行頭8位數。（圖／NOWnews攝影中心）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-02 18:53:382022-07-02 19:41:24

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，本屆紅毯主持人為「音樂鬼才」YELLOW黃宣搭檔「客家妹」陳明珠，陳美鳳擔任頒獎人，紅毯行頭飆破8位數，陳美鳳邊走紅毯邊脫外套，一襲亮片連身褲裝大開深V，豪曬火辣東西半球，美胸微罩薄紗，展現若隱若現的性感。

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▲陳美鳳千萬行頭加持的亮片褲裝秒殺紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳美鳳禮服開深V，美胸裹薄紗。（圖／NOWnews攝影中心）
陳美鳳為了頒獎典禮做足準備，在服裝上跟林薇高訂禮服品牌LINWEI及Tiger老師來回討論近1個月，造型將以深V性感線條設計、立體剪裁墊肩呈現氣場，造型師特別找來「BOUCHERON」珠寶贊助的整套典雅鑽石耳環、項鍊、戒指跟腕錶，星光閃閃超過8位數，現場更出動保全維安，她說難得有頒獎典禮回到南台灣，一定要展現滿滿的誠意。

陳美鳳保養身材超自律，她透露每次拍廣告1個月前，飯局會少一點，鼓勵自己睡前要做運動，對於「紅毯第一美」是不是志在必得？陳美鳳說：「我志在參加，我不一定是第一，但是是唯一。」昨日剛過66歲，連續幫她慶生11年的言承旭，老早在高雄飯店準備好紅玫瑰，她稱言承旭「小太陽」，透露對方人在杭州，今年慶祝方式改用視訊，由言承旭親口唱生日快樂歌。

▲陳美鳳保養得宜，金曲紅毯的禮服豪秀S曲線。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳美鳳保養得宜，金曲紅毯的禮服豪秀S曲線。（圖／NOWnews攝影中心）
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。
 

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