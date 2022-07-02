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金曲33／打敗四屆歌王　視障音樂人王俊傑奪台語男歌手

▲王俊傑以《看無》勇奪金曲獎台語最佳男歌手。（圖／NOWnews攝影中心）
▲王俊傑以《看無》勇奪金曲獎台語最佳男歌手。（圖／NOWnews攝影中心）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-02 20:27:402022-07-02 21:12:19

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，陳美鳳、蔡昌憲擔任最佳台語男歌手頒獎人，王俊傑以《看無》打敗四屆歌王蕭煌奇、蘇明淵、大支、張伍，勇奪台語最佳男歌手，他表示：「雖然我看不到，這一切我都放在心裡。」

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▲王俊傑以《看無》勇奪金曲獎台語最佳男歌手。（圖／翻攝台視）
▲王俊傑感謝製作人趙家駒（左）。（圖／翻攝台視）
王俊傑先天全盲，從9歲開始學習古典音樂，主修大提琴，念藝專二年級的時候，因父親生病中斷學業，走上街頭開啟走唱人生，王俊傑在台上表示：「謝謝大家在不同地方為我加油，這個獎和入圍的4位歌手分享，謝謝你們讓機會給我。」他感謝製作人趙家駒的勇敢，打趣形容對方是他的「導盲犬」，並表示以後會更認真唱歌。

▲王俊傑奪台語歌王。（圖／金曲獎YouTube）
▲王俊傑與蕭煌奇從小就認識。（圖／金曲獎YouTube）
王俊傑受訪表示，「在高雄拿到這個獎很特別，很高興啦！」從小和蕭煌奇一起長大，他透露和蕭煌奇常常傳訊息，蕭煌奇說：「如果得獎了就一起巡演。」王俊傑對得獎抱持平常心，接下來工作已排定音樂劇，暫時無法塞其他計畫。

今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

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