力推農漁業　 陳其邁：上山下海務必把農漁民照顧好

高雄市長陳其邁繼昨天和農委會主委陳吉仲一起到永安傾聽漁民意見後，今（ 2 ）日又到大樹區賣鳳梨，陳其邁表示，高市府會充分跟中央合作，上山下海務必把農漁民照顧好，政府非常積極在開拓國際市場，也展銷國內通路包括營養午餐、全聯 、電商平台、團膳等，解決漁民的問題，昨天永安漁民也非常肯定政府努力，加碼魚苗的補助也如期進行，希望在漁民碰到困難時全力幫助。





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▲陳其邁今天率水利局團隊會同當地立法委員邱議瑩、議員等，視察舊鐵橋濕地公園改善工程，針對溼地公園改善工程要求市府相關單位應積極強化休閒旅遊環境，活絡周邊商家觀光消費。(圖／高市府提供）

陳其邁在大樹區舊鐵橋人工溼地公園視察 時也指出 ，大樹區舊鐵橋對方來說是非常重要的歷史記憶，以及民眾休閒生活的地方，一草一木都是文化協會和志工努力用心呵護，市府將增列 700 萬預算希望可以做更好，讓所有外縣市觀光客來舊鐵橋多走走。





陳其邁今天率水利局團隊及區公所，會同當地立法委員邱議瑩、議員張勝富等議員及各轄區里長及市議員候選人黃飛鳳等，視察舊鐵橋濕地公園改善工程，並於聽取水利局簡報後，指示舊鐵橋濕地公園除了是大樹地區市民相當重要的休憩場所，更是地方級重要濕地，針對溼地公園改善工程市府應積極趕辦，強化休閒旅遊環境，活絡周邊商家觀光消費。





陳其邁表示，舊鐵橋濕地公園這裡不僅有三和瓦窯、鳳梨工廠也跟觀光景物結合，來這「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」，不僅可以買到最好的玉荷包還有金鑽鳳梨，台灣有非常好的農產品享譽全球，大家都非常喜歡吃，來這裡還可以作一個生態、觀光、文化生態之旅。





陳其邁也說，他昨天賣石斑，今天來這裡賣鳳梨，都是份內的工作，上山下海務必把農漁民照顧好，高市府會充分跟中央合作，包括昨天提到拓展國際市場，這不是像以前外銷中國市場的活魚搬運，必須冷凍、輪切等等這些冷鏈加工處理。





陳其邁指出，漁民擔心冷凍、輪切的量能是否足夠，還有收購價格、石斑魚生態鏈等，高雄石斑魚養殖佔台灣 1/4 到 1/3 ，但石斑魚苗全台灣大部分都在林園，牽涉到上下游產業，會顧好，除了穩定價格拓展多元市場，及建立完整冷鏈系統， 下周也會到林園跟石斑魚 1 、 200 家養殖業者座談，希望在源頭照顧好漁民，做好管理。



