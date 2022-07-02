T1／身高僅174卻奪一陣一防　蔣淯安閱讀防守能力獲肯定

T1聯盟今(2)日公布年度第一隊陣容，台灣啤酒英熊職業籃球隊隊長蔣淯安毫無疑問在列，同時他本季還獲選年度防守第一隊，以174公分的身材拿下「一陣一防」的成就，可說是相當不容易。而對此不少球評和教練都認為該歸功於他精準的閱讀防守能力。





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身兼台灣啤酒英熊隊長的蔣淯安，過去就被人認為是國內聯賽第一控，今年轉戰T1聯賽，在進攻端對團隊的貢獻有目共睹，曾於對戰新北中信特攻拿下單場43分生涯新高分，例行賽出賽27場，繳出場均19.2分、6.8助攻、4.7籃板的全能表現。





面對各隊得分爆發力突出的強力後衛，蔣淯安即使守到洋將和亞外也能進行對抗，讓人相當好奇他如何去準備的。對此他之前在賽後記者會時就曾提及，面對聯盟同樣為頂級後衛的外援布銳克曼、林韋翰以及其他較有身材優勢的對手，「閱讀防守」是他認為在場上能突破的重要因素。





蔣淯安在防守端的韌性和判斷對手進攻的意識相當了得，除了本季抄截數排名聯盟第5之外，也多次展現驚人彈性的封阻好球，總教練楊志豪更經常對外讚賞小安防守的強度。





松山高中教練兼球評黃萬隆也曾在轉播中提及：「蔣淯安防守夠聰明，懂得利用他的機動性來彌補身材的劣勢，還會解讀對手的進攻戰術，呼喚隊友支援。」





對於首季就拿下一陣一防的殊榮，蔣淯安本人謙虛的表示：「籃球是團隊運動，沒有教練的情蒐、指導以及隊友一同在場上拼戰，我不可能會獲得這些獎項，所以我非常感謝他們。我也會繼續努力，不管在進攻還是防守端，都希望可以持續進步並給予團隊最大的幫助！」



