他幫全家配音「衝現場模仿」！店員轉頭嚇壞 70萬人朝聖
網紅「星期天配音是對的」著名的配音作品大家都曉得，他主要是以廣告及電視節目配音為主，過往以「房地產配音」廣告爆紅，相信不少觀眾都從那時候被圈粉。而近日他為全家配音全新的廣告，結果自己去全家消費時，剛好聽到自己的聲音，臨時稍微惡整一下店員，雙聲道「廣告配音」，店員的真實表情讓網友全部笑翻了，引起巨大迴響。
星期天近日在臉書上宣布「明天起，全台全家都會有我的聲音」指出自己近日幫全家配音了五支廣告，總共有15秒4支，45秒1支，並且會在超商內的電視上隨機瘋狂播放，而且這次錄得是和一位圖文插畫家聯名的「動物星天」風格的全家廣告，成品超可愛他也非常喜歡。
而日前星期天前往全家時，正好看到自己的一支廣告，一時玩心大起，趁著店員背對製作飲料時，配合畫面唸出「即日起至8月9號，飲品、冰品加價涼到底」但因為聲音與電視重疊，形成微幅雙聲道，讓店員只是抬頭看了看電視，有些困惑；後來星期天搶先唸出廣告下句台詞，才讓店員恍然大悟「聲音來自背後」，立刻轉頭瞪大眼睛看著星期天，整個過程相當逗趣。
影片曝光一天後，湧入超過6萬人按讚，觀看次數更是破70萬人，不少網友紛紛笑翻表示「太好笑，店員表情經典到爆」、「我會嚇到有『all around you you you…』環繞音響的感覺內」、「一開始真的會以為有環繞音效，完全懂店員第一次的遲疑」、「哥真的是好好笑XD什麼鬼點子啦」、「笑翻我了，店員表情超經典」；而星期天也表示「影片上傳已取得該店員同意，全家店員都辛苦啦！」（編輯：張嘉哲）