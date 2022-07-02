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造福糖尿病患！長庚生開發「自動化病足檢測系統」　

▲台大公共衛生學院今（2）日舉行大健康創業創意競賽。（圖／台大公共衛生學院提供）
▲台大公共衛生學院今（2）日舉行大健康創業創意競賽。（圖／台大公共衛生學院提供）

記者許若茵／台北報導

2022-07-02 17:56:10

台大公共衛生學院今（2）日舉行大健康創業創意競賽，受到新冠肺炎疫情影響，宅健康成為許多隊伍企劃發想的重點，有部分企劃已進入模型開發階段，甚至已申請專利權，期望為健康產業注入新動能。

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今年第6屆競賽初賽有來自全國35所大專院校、65個系所組成63支參賽隊伍，共計 182 位同學參加競賽，參賽人數與隊伍均比上一屆激增，其中報名隊伍更增加將近20%，顯示競爭激烈。

競賽發想人、台灣大學健康政策與管理研究所教授張睿詒指出，新冠肺炎疫情影響下，宅健康成為許多隊伍企劃發想的重點，學生們觀察到疫情影響視力，因此，有三隊的創意都與愛眼、護眼有關；也有學生以居家糖尿病檢測、智慧偵測油鹽炒菜鍋等，增進宅健康影響力，還有學生結合最新AR顯示器與NLP技術，實現電影不可能任務裡的場景，將聲音直接轉成文字呈現在眼鏡上，成為聽障人士智慧即時溝通輔具。

參賽團隊長庚大學學生葉季儒、許晴鈞、王紹丞、陳柏曄共同開發自動化糖尿病足檢測系統，讓病患坐著就能夠檢測足部溫度、末端神經感覺測試等，加上雲端智慧分析系統，達成全自動化疾病分析和建議處置，簡化醫病與照顧者的使用流程，並提供病患預防與篩檢。

團隊中的王紹丞在國小六年級一場感冒中，由於病毒入侵中樞神經，引發急性脊髓炎，癱瘓了運動神經，必須依靠呼吸器生活，不過王紹丞仍熱衷生活，過去不僅曾獲總統教育獎，今也出席活動，分享團隊的研發成果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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