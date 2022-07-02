Switch遊戲片很苦？記者實際體驗：不想再試吃第二次！
6、7年級生對於紅白機一定不陌生，只要遇到接觸不良，就會把卡匣拿出來吹一下，現在玩Switch遇到接觸不良時，有些人還是習慣的吹一吹遊戲片，但如果是拿來舔可能就會「嚐到苦頭」。
日前「魚漿夫婦」FB上分享Switch換片後沒有洗手就去吃東西，結果出現一股苦味，甚至失去味覺快半小時。魚漿夫婦在FB試著解釋其原因，因任天堂的Switch遊戲片為了避免被小朋友不慎誤食，以及大人吃飯前玩遊戲，就在上面塗了一層苦味劑（苯甲地那銨），它是世界上已知最苦的化合物，使人難以忍受並產生陰影，如果奎寧是1的話，苯甲地那銨就是1000，同時魚漿夫婦也奉勸大家：「千萬不要嘗試，會苦到產生心理陰影。」
《NOWnews今日新聞》記者實際體驗，用手指滑了兩下遊戲片的金屬部位來試吃，真的有一種很苦的味道，比中藥還要苦，喝了點水漱過口大約5分鐘味道就消散了，沒有持續太久，但也不會想要再試第二次。同時請小學生試試看，可能小孩對於苦味比較敏感，手指輕抹一次嘗試，就表示感覺到很苦的味道，立即去漱口後面露難色說：「好苦，比咖啡還要苦！」
關於Switch遊戲片會有苦味，任天堂官方也有做出說明，在Switch Q&A提到，觸摸Nintendo Switch遊戲卡後的手帶有苦味、有異味，會否影響健康？官方回答：「對健康無害，Switch遊戲卡上塗有苦澀成分(苯甲地那銨)。」