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獨／原子洗腦神曲「綠豆椪」暴紅！吳昱廷點名他令人驚豔

▲《原子少年》水星上週表演舞台，歌詞被空耳成「訂幾顆綠豆椪」。（圖／林毓家IG）
▲《原子少年》水星上週表演舞台，歌詞被空耳成「訂幾顆綠豆椪」。（圖／林毓家IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-02 18:19:252022-07-02 18:24:25

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》上週表演「平行宇宙的另一個我」，水星以〈Little Bomb〉燃炸舞台獲得第二名，超洗腦英文歌詞竟然被粉絲「空耳」改詞，變成「東區抓蓮霧」、「訂幾顆綠豆椪」，引起粉絲熱議，連參與寫詞的吳昱廷都直呼太好笑，他表示這是在《原子》寫過最滿意的作品，點名須弘道的饒舌讓人驚豔。

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▲《原子少年》天王星的吳昱廷是寫詞的高手。（圖／吳昱廷IG）
▲《原子少年》天王星的吳昱廷是寫詞的高手。（圖／吳昱廷IG）
師大高材生吳昱廷是《原子》的寶藏少年，擅長運用韻腳，寫出貼近選手又有氣勢的歌詞，饒舌功力備受肯定，他不只幫所屬的天王星創作，也幫其他星球寫詞，尤其許多原曲都是韓文歌，吳昱廷須在短時間激發思考，非常不容易，他透露「幾乎每一句在音韻上都需要特別設計，因為韓文有一些咬字直接用中文硬填，唸起來會很不順（尤其是饒舌），需要特別設計一下」。

這次幫年齡最小的水星寫詞，內容貼近選手的成長，吳昱廷特別站在他們的角度去看這個世界，使用許多動漫名詞，包括《鬼滅之刃》的「壹之型、貳之型」、《咒術迴戰》的「領域展開」、妙妙屋、《進擊的巨人》，沒想到他卻說這是唯一的困難點，「因為想帶點學生的帶入感，引用蠻多動漫，但是我偏偏是一個不看動漫的人，這部分就特別去查資料，看影片做功課」。

▲原子少年水星上週表演舞台，顛覆昔日印象。（圖／林毓家IG）
▲原子少年水星上週表演舞台，顛覆昔日印象。（圖／林毓家IG）
▲《原子少年》水星顛覆可愛形象，上週獲得第二名。（圖／林毓家IG）
▲《原子少年》水星顛覆可愛形象，上週獲得第二名。（圖／林毓家IG）
這首歌將水星形容成年紀雖小，卻有滿腹野心，「最好不要輕舉妄動，我們只是看起來好欺負，但是發動攻擊的時候不會手下留情」，搭配超級霸氣的舞蹈，讓水星顛覆過往印象。節目上週播出迴響不錯，吳昱廷坦言很滿意自己的創作，「Ding Chicka Little Bomb」被歌迷改成空耳成「訂幾顆綠豆椪」，他笑說超級喜歡，「平常就很喜歡看一些空耳跟迷因，每次看到網友拿原子的東西惡搞，都覺得很有趣很好笑」。

對於弟弟們的詮釋，吳昱廷對貢丸印象深刻，「他唱副歌的聲線跟腔調控制得蠻好的，有壞起來，我也很喜歡毓家唱『ding chicka little bomb 』跟『口氣別那麼大』那種用聲音刻意營造出來的痞感，除了這兩個弟弟外，我最意外的是須須平常唱歌很舒服的聲音用來唱饒舌，居然一樣好聽、完全不違和！」

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