獨／原子洗腦神曲「綠豆椪」暴紅！吳昱廷點名他令人驚豔

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這次幫年齡最小的水星寫詞，內容貼近選手的成長，吳昱廷特別站在他們的角度去看這個世界，使用許多動漫名詞，包括《鬼滅之刃》的「壹之型、貳之型」、《咒術迴戰》的「領域展開」、妙妙屋、《進擊的巨人》，沒想到他卻說這是唯一的困難點，「因為想帶點學生的帶入感，引用蠻多動漫，但是我偏偏是一個不看動漫的人，這部分就特別去查資料，看影片做功課」。
這首歌將水星形容成年紀雖小，卻有滿腹野心，「最好不要輕舉妄動，我們只是看起來好欺負，但是發動攻擊的時候不會手下留情」，搭配超級霸氣的舞蹈，讓水星顛覆過往印象。節目上週播出迴響不錯，吳昱廷坦言很滿意自己的創作，「Ding Chicka Little Bomb」被歌迷改成空耳成「訂幾顆綠豆椪」，他笑說超級喜歡，「平常就很喜歡看一些空耳跟迷因，每次看到網友拿原子的東西惡搞，都覺得很有趣很好笑」。
對於弟弟們的詮釋，吳昱廷對貢丸印象深刻，「他唱副歌的聲線跟腔調控制得蠻好的，有壞起來，我也很喜歡毓家唱『ding chicka little bomb 』跟『口氣別那麼大』那種用聲音刻意營造出來的痞感，除了這兩個弟弟外，我最意外的是須須平常唱歌很舒服的聲音用來唱饒舌，居然一樣好聽、完全不違和！」