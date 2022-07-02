金曲紅毯七美／陳美鳳神級美胸壓全場　小S心機挖洞辣翻

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，陳美鳳千萬行頭走紅毯，霸氣的亮片褲裝辣開深V，鑽石級堅挺美胸性感又優雅；小S桃紅禮服外露豐滿南半球，配戴500萬珠寶加持，紅毯七美還包括陳芳語、孫盛希、賴慧如、Karencici、Haezee。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲陳美鳳千萬行頭加持的亮片褲裝秒殺紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）▲小S零贅肉纖腿搶鏡。（圖／NOWnews攝影中心）▲陳芳語高衩禮服秀美腿。（圖／NOWnews攝影中心）▲賴慧如霸氣搶金曲歌后。（圖／NOWnews攝影中心）▲孫盛希禮服開中洞辣曬豐滿美胸。（圖／NOWnews攝影中心）▲Karencici上下齊露性感又霸氣。（圖／NOWnews攝影中心）▲女歌手Haezee「7洞齊開」酥胸遮不住。（圖／NOWnews攝影中心）今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。金曲紅毯／小S死亡芭比粉超兇 「衣服全剪開」嚇壞黃宣金曲紅毯／66歲陳美鳳脫衣全場嗨爆 堅挺美胸裹薄紗金曲紅毯／孫盛希禮服「開超多洞」 一下車掉出暴力身材金曲紅毯／陳芳語「胸口一朵花」巧遮點 開高衩豪邁露腿