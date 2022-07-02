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金曲紅毯七美／陳美鳳神級美胸壓全場　小S心機挖洞辣翻

▲左起Karencici、賴慧如、陳芳語、陳美鳳、小S、Haezee、孫盛希登上金曲獎紅毯七美。（圖／NOWnews攝影中心）
▲左起Karencici、賴慧如、陳芳語、陳美鳳、小S、Haezee、孫盛希登上金曲獎紅毯七美。（圖／NOWnews攝影中心）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-02 19:22:212022-07-02 19:30:20

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，陳美鳳千萬行頭走紅毯，霸氣的亮片褲裝辣開深V，鑽石級堅挺美胸性感又優雅；小S桃紅禮服外露豐滿南半球，配戴500萬珠寶加持，紅毯七美還包括陳芳語、孫盛希、賴慧如、Karencici、Haezee。

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▲陳美鳳千萬行頭加持的亮片褲裝秒殺紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳美鳳千萬行頭加持的亮片褲裝秒殺紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小S零贅肉纖腿搶鏡。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小S零贅肉纖腿搶鏡。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳芳語高衩禮服秀美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳芳語高衩禮服秀美腿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴慧如霸氣搶金曲歌后。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴慧如霸氣搶金曲歌后。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫盛希大秀好身材。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫盛希禮服開中洞辣曬豐滿美胸。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Karencici上下齊露。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Karencici上下齊露性感又霸氣。（圖／NOWnews攝影中心）
▲女歌手Haezee「7洞齊開」酥胸遮不住。（圖／NOWnews攝影中心）
▲女歌手Haezee「7洞齊開」酥胸遮不住。（圖／NOWnews攝影中心）
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

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